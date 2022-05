Novo Comitê Assessor Externo (CAE) da Embrapa Amapá será instalado nesta quinta, 26

A primeira reunião do novo Comitê Assessor Externo (CAE) da Embrapa Amapá será realizada nesta quinta-feira, 26/5, no horário das 8h30 às 12h30, em formato híbrido (presencial e virtual), na sala Marabaixo deste centro de pesquisas sediado em Macapá (AP), e por videoconferência, respectivamente.

O chefe-geral Antonio Claudio Almeida de Carvalho assume a função de Secretário-Executivo deste órgão consultivo, e os demais membros são: Guy de Capdeville, Diretor-Executivo da Embrapa (presidente); Adriano Venturieri, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental (Pará); José de Ribamar Rodrigues de Sousa, presidente do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Feap); Osvaldo Hélio Dantas Soares, Engenheiro Agrônomo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural do Amapá; Geraldo Roberto Barbosa Bezerra Pinto – Engenheiro de Pesca e empreendedor deste segmento; e Marciane Costa do Espírito Santo, Diretora Técnica do Sebrae Amapá.

O objetivo do CAE é promover a interlocução entre a Embrapa Amapá e seu ambiente externo, apresentando e debatendo os desafios e oportunidades, identificando tendências e soluções dos problemas relacionados às demandas desta Unidade da Embrapa, cuja área de atuação envolve o Amapá e o estuário do rio Amazonas.

Nesta reunião será feita a instalação do Comitê Assessor Externo e discutido o planejamento da Embrapa Amapá com vista a ajustar o foco de trabalho para melhor atender as demandas de pesquisa, desenvolvimento e inovação do estado do Amapá e região do estuário amazônico. Na oportunidade, serão disponibilizados aos membros do CAE o mais recente Relatório de Gestão; publicação contendo aspectos descritivos da Embrapa Amapá; Nota técnica de contextualização sobre pessoal, área técnica e administrativa e relação de projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação, além do planejamento tático operacional destacando os compromissos e entregas para o ano de 2022.

