Abertas inscrições para processo seletivo do Mestrado Profissional em Cultura e Política

Interessados em fazer parte da primeira turma do curso têm até 15 de março para se inscrever. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas.

O estudo dos processos e práticas socioculturais na região amazônica, com a interação com contextos locais e globais, é o eixo norteador do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar – Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política (PPCult), que está com as inscrições para a seleção de alunos para a primeira turma da pós-graduação abertas até 15 de março de 2024. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve acessar o endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

CONFIRA AQUI O EDITAL DE SELEÇÃO

Serão ofertadas 15 vagas, sendo 11 para ampla concorrência e 4 vagas para pessoas autodeclaradas indígenas, pessoas negras (pretas ou pardas) e pessoas com deficiência (PcD), incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Haverá, ainda, 5 vagas supranuméricas para pessoas indígenas, quilombolas, trans (transexuais/transgêneros/travestis), populações do campo e pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais.

Poderão participar do processo seletivo brasileiros e estrangeiros portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou similar (no caso de estrangeiros). No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher a ficha de inscrição e anexar o pré-projeto de pesquisa e os documentos solicitados no edital de seleção.

O processo seletivo compreenderá quatro etapas:

– Avaliação do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório;

– Memorial Descritivo, de caráter eliminatório e classificatório;

– Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no período de 1º a 6 de abril, em horários e locais a serem divulgados no dia 28 de março;

– Análise Curricular de caráter classificatório.

O resultado final da seleção será divulgado a partir de 10 de abril de 2024. mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ppcult@unifap.br.

Sobre o curso

O Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política dedica-se ao estudo das práticas e processos socioculturais no contexto da região amazônica, em sua interação com os contextos locais e globais, especialmente a dimensão simbólica que permeia a constituição de práticas e processos inerentes a fenômenos sociais caracteŕısticos da região.

A proposta do PPCult é observar a constituição e interfaces entre processos sociais que envolvem a produção, circulação e reconhecimento de sentidos, conhecimentos e saberes na perspectiva de produzir tecnologias sociais e inovação a partir da compreensão da ação sociopoĺıtica e cultural de sujeitos, grupos organizados e instituições poĺıticas.

O PPCult será na modalidade presencial, com área de concentração em Estudos Interdisciplinares em Cultura na Amazônia. O mestrado possui duas linhas de pesquisa: Práticas, Produtos e Processos Culturais; e Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais.

Saiba mais em www2.unifap.br/ppcult.

Serviço

Processo Seletivo para o Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política 2024

Inscrições até 15 de março de 2024, gratuitas, de forma on-line por meio do endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf. 15 vagas mais 5 supranuméricas. Público alvo: portadores de diploma de graduação. Edital disponível no link http://www.unifap.br/editais/edital-n-o-01-2024-ppcult-unifap-16-de-fevereiro-de-2024-processo-seletivo-para-o-ingresso-discente-no-mestrado-profissional-em-estudos-de-cultura-e-politica-turma-2024/.

