Equipes de robótica do SESI Amapá estão em Brasília para competição que vale vaga para o mundial

Nesta terça-feira, 27 de fevereiro, três equipes da Escola SESI Amapá desembarcaram em Brasília para a disputa nacional do Torneio de Robótica, realizado durante o Festival SESI de Educação. O evento ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

A competição reúne mais de 2 mil estudantes de escolas públicas e particulares prontos para mostrar muita habilidade na programação e construção de robôs e de miniaturas de carros de Fórmula 1. Eles também desenvolvem ações sociais e projetos de inovação. Os vencedores classificam para o mundial que acontece em Houston, nos Estados Unidos, em abril.

Os estudantes, do ensino médio, competem em uma das três modalidades – F1 in Schools, FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST Robotics Competition (FRC) -, que envolvem desde réplicas de carros de Fórmula 1 a robôs que chegam a 2 m de altura e 56 kg.

Os times do SESI Amapá vão competir em três categorias. A Escuderia Tachí disputará na categoria F1 in Schools. Na categoria FTC, a equipe Marco Zero Enterprise. E na FRC, o time Ferrão de Arraia é quem representa a escola.

O coordenador de Tecnologias Educacionais do SESI Amapá, Jefferson Nascimento, ressalta o benefício que a robótica traz para a vida escolar dos adolescentes. “A robótica é um poderoso instrumento pedagógico, pois melhora o raciocínio, a criatividade, e os prepara para lidar com a tecnologia”, conclui o professor.

Atributos avaliados

Não são só a velocidade do carro na pista e o desempenho dos robôs na arena que contam. Os estudantes também são avaliados pelos diversos recursos que utilizam para projetar, modelar, construir e programar os robôs e as miniaturas de carros da Fórmula 1; além de projetos sociais com a comunidade e do plano de marketing e da gestão financeira das equipes.

