Semana do Aleitamento Materno e do Bebê terá programação em UBS’s, escolas e praça da capital

A Prefeitura de Macapá dará início no dia 7 de agosto à programação da Semana do Aleitamento Materno e do Bebê. Para este ano, as secretarias de Saúde, Educação e de Assistência Social estão juntas para desenvolver atividades nas Unidades Básicas de Saúde, escolas municipais e Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A abertura da programação ocorrerá na UBS Congós, com atividades voltadas para as mães e bebês. Serão oficinas de shantala, pintura de barriga, rodas de conversa, além de consultas médicas, teste do olhinho, orientação nutricional, coleta de PCCU, testes rápidos e atualização do Cadastro Único.

Com o tem Aleitamento materno: a base da vida, a campanha busca reforçar, dar visibilidade e incentivar a prática da amamentação. Este ano, paralelo à Semana do Aleitamento, acontecerá a Semana do Bebê, que busca incentivar a reflexão e a avaliação do desenvolvimento e crescimento da criança. Além da proteção no curto prazo, crianças e adolescentes que foram amamentados têm menos chance de se tornarem obesos e protege o bebê de infecções e reduz a mortalidade infantil.

Foto: Chico Terra

Jamile Moreira