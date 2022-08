Sexta-feira, 2, é dia de Tambores do Meio do Mundo no Largo do Formigueiro

A segunda edição do Tambores do Meio do Mundo está confirmada para sexta-feira, 2 de setembro, com o grupo Senzalas. Desta vez, Joãozinho Gomes e Val Milhomem recebem como convidados, Negro de Nós, Electron Reggae e Berço do Marabaixo da Favela. O show é aberto para o público e será no Largo do Formigueiro, atrás da igreja matriz São José, a partir de 20h.

Este e o segundo show de uma série que iniciou em julho e encerra em dezembro. O projeto valoriza os artistas e músicas que resgatam a musicalidade tradicional do Amapá, e que se consolidaram como identidade amapaense. O grupo tem 25 anos de existência, e uma extensa carreira, levando a música nortista para muitos palcos do Brasil e também exterior. Esta é a segunda experiência do grupo em projeto a longo prazo. A primeira foi em 2002, quando as quintas-feiras na União dos Negros do Amapá (UNA) era o dia do público dançar ao som de Senzalas.

Joãozinho Gomes e Val Milhomem estão à frente da formação atual do grupo, que continua a se reinventar e conquistar as novas gerações. A participação do Electro Reggae, Negro de Nós e Berço do Marabaixo da Favela no show é a consagração do som de Senzalas, um elo musical entre a origem, o inspirador marabaixo tradicional, e as novas formações, onde ele está inserido atualmente. A noite vai ser pra dançar, com músicas do repertório dos discos do grupo Senzalas, Dança das Senzalas e Tambores do Meio do Mundo, à base de marabaixo, batuque, zouk e cassicó.

Marileia Maciel

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...