Procon Amapá intensifica atendimentos ao consumidor no período de fim de ano

Ação itinerante busca atender demandas e reclamações dos consumidores durante as compras de Natal e Ano Novo.

Por: Luan Rodrigues

Com o objetivo de atender as demandas durante o período de final de ano, em que o movimento nas áreas comerciais do estado aumenta, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) realiza atendimentos itinerantes, através de uma van que se instalará em pontos dos municípios de Mazagão, Santana e Macapá, a partir desta quarta-feira, 20, até domingo, 24.

A iniciativa busca resolver de uma maneira ágil e acessível, possíveis problemas durante as compras de fim de ano, permitindo que a população possa consumir de maneira mais segura durante esse período. O objetivo do órgão é que os comerciantes realizem suas vendas de maneira justa e transparente com os consumidores, respeitando as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Abusos como venda casada, indicação não visível dos preços ou falsas promoções podem ter uma ocorrência maior durante esse período, em que há uma procura muito grande por presentes. O instituto já havia realizado uma ação itinerante durante o período de Black Friday em que fez atendimentos em Macapá e Santana. Agora, a van também estará presente no município de Mazagão.

“A iniciativa reforça o compromisso do Procon em promover a transparência nas relações de consumo, assegurando que os direitos dos consumidores sejam cumpridos”, reforça a chefe de Fiscalizações do Procon, Lana Cristina.

Denúncias

Consumidores que se sentirem lesados por alguma empresa durante esse período de fim de ano, podem procurar o Procon para orientações legais. O órgão está localizado na Avenida Henrique Galúcio, 1155-B, bairro Central. Para denúncias ou orientações aos consumidores, basta ligar para o número 151

Confira o cronograma de atendimento:

Mazagão

Data: quarta-feira, 20

Local: Terminal Rodoviário de Mazagão

Horário: das 8h às 18h

Santana

Data: quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22

Local: Avenida Santana, em frente à Loja Americanas

Horário: das 8h às 18h

Macapá

Data: sábado, 23, e domingo, 24

Local: estacionamento do Parque do Forte, em Macapá

Horário: das 8h às 18h

Foto: Nayana Magalhães/GEA

Legenda: Van do Procon se instalará em pontos dos municípios de Mazagão, Santana e Macapá, a partir desta quarta-feira, 20—

