Amapá tem 5.655 casos confirmados, 8.031 em análise laboratorial, 1.754 pessoas recuperadas e 157 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta sexta-feira, 22, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 5.655 casos confirmados e 8.031 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 4.890 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 467 novos casos confirmados sendo 79 em Macapá, 63 em Santana, 158 em Laranjal do Jari, 19 em Mazagão, 6 em Oiapoque, 106 em Pedra Branca, 6 em Porto Grande, 7 em Serra do Navio, 5 em Vitória do Jari, 4 em Amapá, 9 em Ferreira Gomes e 5 em Cutias.

A atualização também inclui mais 6 óbitos ocorridos entre os dias 4 e 21 de maio. As vítimas eram naturais de três municípios.

Macapá : quatro novos óbitos. Entre eles, duas mulheres, uma de 71 anos hipertensa e com doença pulmonar crônica, falecida na UPA da Zona Norte; a outra, de 80 anos, era diabética e faleceu no Hospital de Emergências. Outros dois dois pacientes do sexo masculino faleceram. Um deles, de 36 anos -sem comorbidade declarada – no Centro Covid-1. O outro é uma criança de 12 anos, asmática, na ala pediátrica do Centro Covid-2;

Vitória do Jari: óbito de uma mulher de 92 anos com comorbidade relacionada à hipertensão. Ela faleceu no Centro Covid-LJ

óbito de uma mulher de 92 anos com comorbidade relacionada à hipertensão. Ela faleceu no Centro Covid-LJ Oiapoque: óbito de uma mulher de 49 anos, hipertensa e diabética, falecida no Hospital Estadual de Oiapoque.

Assim, o Amapá chega a 157 mortes em 15 municípios (Macapá 91 / Santana 18 / Laranjal do Jari 25/ Mazagão 2/ Oiapoque 4/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 3/ Serra do Navio 1/ Vitória do Jari 3/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 1/ Ferreira Gomes 2/ Calçoene 1/ Cutias do Araguari 1 / Pracuúba 1).

Entre os recuperados estão 1.754 pessoas. (Macapá 1.034/ Santana 220/ Laranjal do Jari 282/ Mazagão 32/ Oiapoque 47/ Pedra Branca 15/ Porto Grande 32/ Serra do Navio 16/ Vitória do Jari 25/ Itaubal 9/ Tartarugalzinho 11/ Amapá 11/ Ferreira Gomes 5/ Cutias do Araguari 13/ Calçoene 2).

Dos 5.655 casos confirmados:

Macapá: 3.336

Santana: 831

Laranjal do Jari: 603

Porto Grande: 103

Oiapoque: 108

Mazagão: 113

Pedra Branca: 202

Vitória do Jari: 76

Serra do Navio: 104

Cutias do Araguari: 57

Ferreira Gomes: 49

Itaubal: 18

Tartarugalzinho: 12

Amapá: 25

Calçoene: 13

Pracuúba: 5

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 7.379 , sendo:

Macapá: 3.500

Santana: 1.254

Mazagão: 468

Laranjal do Jari: 627

Vitória do Jari: 236

Oiapoque: 271

Porto Grande: 230

Cutias do Araguari: 171

Amapá: 116

Serra do Navio: 135

Tartarugalzinho: 98

Pedra Branca do Amapari: 91

Calçoene: 67

Ferreira Gomes: 69

Itaubal: 34

Pracuúba: 12

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar na rede pública e privada é de 153 pacientes, sendo 115 no sistema público (52 em leito de UTI / 63 em leito clínico), e 38 na rede particular (25 em leito de UTI /13 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 3.591

Outras 214 pessoas com suspeita de covid-19 também estão em unidades hospitalares público e privadas.

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

