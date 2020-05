Prefeitura de Macapá disponibiliza 2.100 vales-gás para famílias em situação de vulnerabilidade social

Estão sendo disponibilizados pela Prefeitura de Macapá 2.100 vales-gás às famílias em situação de vulnerabilidade social. O Município atende prioritariamente pessoas que não receberam nenhum tipo de auxílio. A solicitação do benefício eventual deve ser feita pela Central de Atendimentos – Coronavírus, no número 0800 031 9606.

As demandas serão atendidas exclusivamente via Central de Atendimentos, uma vez que a Secretaria Municipal de Assistência Social dispõe das informações no sistema para verificar e consultar se o solicitante ainda não recebeu nenhum tipo de benefício. A medida é mais uma alternativa da Prefeitura de Macapá para atender as famílias que tiveram a redução na renda em razão das medidas restritivas de combate ao Coronavírus.

“Essa é uma das medidas da gestão municipal para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social no enfrentamento do Coronavírus, e que, em razão das medidas restritivas, tiveram diminuição da renda”, esclarece a secretária de Assistência Social de Macapá, Mônica Dias.

O auxílio gás é uma prestação temporária, não contributiva da política de Assistência Social, por meio da concessão de vale gás de cozinha, destinado prioritariamente às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e que possuem pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoas com deficiência e nutriz.

O benefício eventual está sujeito a avaliação do assistente social, quando solicitado pela Central de Atendimentos. A entrega do vale é feita pelo profissional, que, no ato, avaliará a real condição destas famílias.

Para solicitação do auxílio, o beneficiário deve apresentar as seguintes documentações: Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do solicitante; e o comprovante de residência no nome do solicitante e/ou de quem ele comprovadamente resida, desde que o comprovante de residência seja do município de Macapá.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Sávio Almeida

