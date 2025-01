Gratuidade: SENAI Amapá lança edital com 500 vagas para cursos de qualificação profissional

O SENAI Amapá lançou nesta quinta-feira (30), quatro editais para cursos de qualificação profissional, que juntos somam 500 vagas em 20 capacitações presenciais e semipresenciais. As oportunidades serão oferecidas nas unidades de Macapá e Santana, com inscrições abertas a partir de 31 de janeiro.

As qualificações abrangem áreas como panificação, gestão, administração, informática, construção civil e logística. Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição até às 13h do dia 4 de fevereiro pelo site futuro.digital ou presencialmente nos Centros de Formação Profissional de Macapá ou Santana.

Cursos disponíveis

Em Macapá, na modalidade presencial, serão ofertados cursos como padeiro, operador de computador, controlador e programador de produção, assistente de recursos humanos, instalador hidráulico, eletricista de instalação predial, metrologista, assistente administrativo, instalador e reparador de rede de computadores e almoxarife. Na modalidade semipresencial, os candidatos poderão se inscrever nos cursos de montador e reparador de computador, operador de processos e distribuição logística, assistente de recursos humanos e almoxarife.

Em Santana, na modalidade presencial, serão oferecidos os cursos de eletricista de instalação predial, controlador e programador de produção, assistente de recursos humanos e assistente administrativo. Já na modalidade semipresencial, os candidatos poderão se inscrever nos cursos recursos humanos e eletricista de instalação predial.

Inscrição

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve observar a escolaridade exigida para o curso pretendido e comprovar a renda familiar bruta de até um salário-mínimo mensal por pessoa.

Para fazer o procedimento é necessário apresentar as versões originais de um documento oficial com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado, declaração escolar de ensino regular (caso seja estudante), uma foto 3×4 e a autodeclaração de postulante, com modelo disponível no edital.

Fases do Processo Seletivo

O processo seletivo será dividido em duas etapas: a inscrição no site futuro.digital e a prova de seleção. A prova de seleção tem o objetivo de avaliar conhecimentos básicos do candidato, com questões de nível fundamental. Após a conclusão desta fase, o SENAI Amapá divulgará a lista dos candidatos aprovados, os quais estarão aptos a realizar a matrícula.

Serviço – Centro de Formação Profissional

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Telefone: (96) 3084-8923

Santana

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

Telefone: (96) 3084-8984

