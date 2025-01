Carnaval 2025: Boêmios do Laguinho apresenta ‘Elogio da Loucura’ com reflexões filosóficas da época do Renascimento

Enredo inspirado na obra homônima de Erasmo de Roterdã, escrita em 1509, vai está na avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá, no dia 1º de março.

A série especial do Governo do Amapá, sobre os enredos das 10 agremiações para o Carnaval 2025, apresenta Boêmios do Laguinho, terceira escola a desfilar na avenida do samba, Ivaldo Veras, no dia 1º de março, com apresentação marcada das 0h10 às 1h30, no Sambódromo de Macapá.

A Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho, uma das mais tradicionais do carnaval amapaense, vai se apresentar com o enredo: “Elogio da Loucura”, inspirado na obra homônima de Erasmo de Roterdã, escrita em 1509 e publicada em 1511, considerada uma das mais célebres reflexões filosóficas do Renascimento.

Agremiação carnavalesca, das cores vermelho e branco, é uma das mais antigas e tradicionais do carnaval amapaense.

Na avenida, a narrativa se desenvolverá não a partir da obra em si, mas dos seus ideais, conceitos e personagens. Um dos grandes destaques será a Deusa Loucura, figura criada por Erasmo para conduzir sua reflexão filosófica, que ganhará vida no espetáculo carnavalesco.

A loucura retratada pela Boêmios do Laguinho não será vista como patologia ou distúrbio neurológico, mas sim como um sentimento capaz de trazer alegria às pessoas, como na obra original. O desfile abordará desde o nascimento da loucura, passando pelo seu domínio sobre a arte (pintura, dança, teatro, literatura), sua influência na loucura humana (luxúria, casamento, guerra) e culminando na maior loucura que o mundo já presenciou: o Carnaval!

A escola de samba foi fundada foi fundada em 2 de janeiro de 1954.

A presidente da agremiação, Daiana Ronieli Santos, destaca o forte simbolismo do enredo para a comunidade. “A Boêmios do Laguinho sempre se destacou por sua criatividade e por enredos que fazem refletir. Com ‘Elogio da Loucura’, queremos mostrar que o Carnaval é a maior celebração da liberdade, da arte e da alegria. Nosso desfile será uma ode à irreverência, à ousadia e à paixão que movem os nossos corações e nos fazem seguir firmes na avenida”, explicou.

Outros carnavais

Boêmios do Laguinho, das cores predominantes vermelho e branco, foi fundada em 2 de janeiro de 1954, por um grupo de boêmios reunidos em uma residência da Avenida Mãe Luzia, no bairro que dá nome à escola, Laguinho. No Carnaval de 2023, enalteceu a história de um dos seus principais fundadores com o enredo “Mestre Bené: Rei da Boêmia, O Bamba Fundador de uma Nação”. Em 2024 a escola abordou o enredo: “Lindo Igarapé: das mulheres, dos poetas, da cultura e da fé”.

Campeã do primeiro carnaval de rua oficial do Amapá, em 1963, a agremiação carnavalesca de 71 anos de história, conquistou o maior número de títulos do carnaval amapaense, 28 no total, 27 no Grupo Especial e um no Grupo de Acesso.

Em 2025 a Boêmios do Laguinho que quebrar o jejum de títulos do Grupo Especial.

Samba de enredo 2025

“Elogio da Loucura”

Compositores: Professor Rogério Sena, Luizinho Moura e Silva Júnior

Intérpretes: Aureliano Neck e Bruno Costa

OUÇA E CANTE

Tá todo mundo louco…

Lá vem boêmios!

Negra nação que me alucina

A força do samba, teu povo te chama

Laguinho és o amor da minha vida.

É loucura!

A musa inspiradora da canção

Remédio pra tristeza, a cura

Deusa que flutua na imaginação

Tá no brilho, que encanta os carnavais

Viaja em mentes geniais

Ninfa que faz gritar … chorar, dançar

Nasce da insensatez dá luz aos devaneios

Tá no canto do meu guará.

Me diz aí quem é “normal”?

É mera fantasia ser imortal

De médico e louco tem-se um pouco

Um desatino natural.

De pura ousadia que desafia… Ela é assim

Vai além, rompe limites

Inflama ideias, é fogo sem fim

Pulsa no coração das artes,

Nos traços do mestre a pintar

Insanamente desvenda segredos

Torna mais bonito o dom de criar

Boêmios, surge uma nova era,

Inunda a passarela,

Transborda de emoção

Numa “Pororoca” de paixão.

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

Especial enredos

– Embaixada de Samba Cidade de Macapá abre os desfiles exaltando as tradicionais feiras populares

– Solidariedade vai apresentar o enredo ‘Do Universo de Olorum, Rei Oxaguiã – o Senhor da Renovação Constante’

– Império da Zona Norte vai para avenida com ‘Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia’

– Piratas Estilizados exalta o fruto da cultura do Amapá com ‘Da lenda de Iaça ao sabor açaí que conquistou o mundo’

– Campeã em 2024, Império do Povo aborda o grafismo indígena em ‘Kusiwa – O Caminho Desenhado Sobre a Pele’

– Emissários da Cegonha abre segundo dia de desfiles com ‘Senhor de Si’ enaltecendo a força da superação

– Unidos do Buritizal celebra o jeito tucuju com ‘Sou caboclo ribeirinho, de corpo, alma e verdade. Sou Macapaba, eis a minha identidade’

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...