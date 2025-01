‘Parque Residência’: arqueólogos encontram artefatos históricos raros na construção do novo ponto turístico de Macapá

Os materiais identificados enriquecem o acervo histórico original da ocupação do território amapaense. Obra do Governo do Amapá segue esquema de preservação do local.

O projeto de transformar a antiga Casa Oficial do Governador em um “Parque Residência” vai possibilitar que Macapá ganhe, além de novo ponto turístico, um lugar de resgate histórico e cultural. Durante as escavações para a construção de novos espaços, especialistas contratados pelo Governo do Amapá identificaram artefatos que remetem ao período do início da ocupação da área.

Seguindo o andamento da obra, arqueólogos realizam estudo no local conforme as normas de preservação do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural (Iphan). Os achados são raridades como moedas, cachimbos e materiais que datam a uma época, que não seria propriamente a que os livros de história revelam como o marco da chegada das primeiras ocupações do solo amapaense, mas um período anterior a 1750.

“São achados bem significativos que remetem, nesse primeiro momento ao período de implantação da Vila de São de Macapá, em 1750, contudo, existem provas de ocupação Ameríndia na área da pesquisa, como o antigo sítio cemitério ameríndio escavado em 1947, durante construção da residência do governador. Foram achadas evidências de práticas e costumes, como por exemplo fragmentos de cachimbos que Ameríndios utilizavam para o uso do tabaco e de outras substâncias que faziam parte do cotidiano deles”, detalha o arqueólogo, professor doutor e historiador do colegiado de História da Unifap, Edinaldo Nunes Filho.

Os serviços na obra são realizados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, com manutenção das estruturas externas e internas, assim como o paisagismo ao redor da residência. Considerada um símbolo da história amapaense, a “Casa do Governador” será um espaço de visitação aberto ao público, com restaurante, exposição de estruturas históricas e uma área para a recepção de autoridades em visitas oficiais ao estado.

O arqueólogo e coordenador dos estudos que estão sendo realizados no lugar, Kleber Souza, reforça que, como a casa foi construída, originalmente, em um sítio arqueológico, as pesquisas foram necessárias para que a obra fosse realizada, respeitando a preservação do patrimônio histórico, conforme solicitação do Governo do Amapá.

“Nessa fase preliminar encontramos um acervo, sobretudo a evidência de ocupação humana do século XVIII e uma das evidências são as moedas de 1775, moeda de bolso, cachimbos holandeses, de matéria prima caulim, encontrados com frequência e que atestam o contato comercial naquele período. Dentro desse contexto, encontramos ainda artefatos de ferro, cerâmicas indígenas que reforçam o acontecimento desse contato. Também encontramos louças europeias, tudo isso dentro de uma evidência de um componente de ocupação relacionado aos séculos XVII e XVIII”, detalhou o pesquisador.

Moedas de 1775 resgatam histórias da região. Foto: Aog Rocha/GEA

O material encontrado será armazenado na reserva técnica do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá (Cepap) da Unifap, e posteriormente vai passar por um processo de estudo e análise, principalmente de higienização, catalogação e, posteriormente, será feita a publicação de relatórios do resultado dessas pesquisas.

Desenvolvimento turístico

As obras do Parque Residência, que irão transformar a antiga Casa Oficial do Governo do Amapá em um dos mais importantes pontos turísticos de Macapá, iniciaram em agosto de 2024. Anunciada pelo governador Clécio Luís, a requalificação irá promover a preservação e modernização do patrimônio público, conforme o Plano de Governo da gestão.

O Parque Residência irá modernizar o local que faz parte da história do Amapá e trazer oportunidades de empreendedorismo, geração de emprego e renda. A obra integra o planejamento de desenvolvimento turístico da orla do rio Amazonas, em Macapá, aliado ao empreendedorismo, iniciado pela gestão em 2023, com entregas como o novo Trapiche do Santa Inês e do Deck do Curiaú.

Foto de capa: Aog Rocha/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...