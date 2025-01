Iniciativa resgata 8 toneladas de alimentos por semana e destina a famílias carentes no Brasil

O GoodTruck, projeto direcionado a diminuir o desperdício de alimento no país promove a redistribuição de alimentos excedentes para comunidades em situação de vulnerabilidade

30/01/2025 – O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking global de desperdício de alimentos, com cerca de 55 milhões de toneladas descartadas anualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desperdício ocorre em todas as etapas da cadeia produtiva: da produção e colheita (31,2%) ao transporte e armazenamento (19%), passando pela distribuição e varejo (14%) e chegando até o consumidor final (13,5%).

Para mudar essa realidade, iniciativas como o Logística do Bem, do GoodTruck, maior projeto direcionado a diminuir o desperdício de alimento no país, têm ganhado força, promovendo a redistribuição de alimentos excedentes para comunidades em situação de vulnerabilidade. A ação parte de um conceito simples, mas altamente eficiente: conectar empresas, supermercados e produtores que têm alimentos excedentes a famílias que precisam de suporte nutricional.

“Estudamos a cadeia produtiva e identificamos focos de desperdício para resgatar os alimentos que perderam valor de mercado, mas que ainda são próprios para consumo”, explica Renata Gonçalves, diretora do GoodTruck. Após a coleta, os alimentos passam por uma triagem e são organizados em kits de aproximadamente 8 kg, compostos por frutas, legumes e verduras.

Desde o início da operação, em 2021, a iniciativa já resgatou mais de 1.000 toneladas de alimentos e beneficiou milhares de famílias em diferentes regiões. Atualmente, são mais de 70 coletas e entregas realizadas por mês, atendendo aproximadamente 1.000 famílias por semana em 16 territórios distintos.

No entanto, manter a operação eficiente não é uma tarefa simples. Um dos principais desafios enfrentados pelo GoodTruck é engajar os doadores de alimentos e equipes do varejo responsáveis pela triagem e separação dos produtos. “A equipe operacional do varejo é a chave para que alimentos de qualidade cheguem a quem mais precisa. Sem o comprometimento deles, muitos desses produtos acabam indo para o lixo”, alerta.

Além de reduzir o desperdício e combater a fome, projetos como o do GoodTruck também promovem conscientização sobre o consumo responsável e a importância da destinação adequada dos alimentos. “Se considerarmos que uma família brasileira de renda média gasta cerca de R$ 1.500 por mês com alimentação e que 30% desse valor é desperdiçado, podemos ver como pequenas mudanças podem gerar um grande impacto na segurança alimentar do país”, pondera.

Com uma operação estruturada e resultados comprovados, o Logística do Bem segue como um exemplo de como é possível transformar desperdício em impacto social, garantindo que alimentos que antes seriam descartados cheguem à mesa de quem mais precisa. “Juntando esforços e colaboração, é possível construir um futuro em que todos tenham acesso a alimentos de qualidade e na quantidade suficiente”, complementa Renata Gonçalves.

Sobre o GoodTruck

O GoodTruck Brasil nasceu em 2016, em Curitiba-PR, com o objetivo de levar comida de onde sobre para onde falta. Por meio de diversos projetos e ações em colaboração com empresas parceiras e voluntários, resgata alimentos que seriam desperdiçados e faz a destinação de refeições e/ou kits alimentares para populações que vivem em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Em sua trajetória, já mobilizou mais de 2.000 voluntários e conta com ações fixas em oito cidades: Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Duque de Caxias (RJ), Osasco (SP) e Araucária (PR).

