Governo do Amapá realiza sorteio de unidades habitacionais do Residencial Nelson dos Anjos, em Macapá

As 282 famílias contempladas saberão seus novos endereços por meio de seleção feita pelo sistema da Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira, 6.

O aguardado sonho de um novo lar chegou para as 282 famílias beneficiadas com uma moradia no Residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, Zona Sul de Macapá. Nesta quinta-feira, 6, às 15h, o Governo do Amapá e a Caixa Econômica Federal realizam o sorteio dos endereços aos contemplados.

O sorteio ocorrerá pelo sistema da Caixa Econômica, no Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), com a presença da secretária da Habitação, Mônica Dias, e mais 25 famílias convocadas para acompanhar presencialmente a dinâmica. A divulgação também será feita por transmissão ao vivo nas páginas oficiais do Governo do Estado no Instagram e Facebook.

Em ajustes finais nos serviços de urbanização, a entrega do Residencial Nelson dos Anjos está confirmada para a quinta-feira, 13, com a presença do presidente da República, Lula da Silva, que também anunciará a transferência de glebas federais remanescentes para o Amapá, além da entrega do título de domínio da “Área J” da União para o estado, permitindo a regularização do bairro Parque Aeroportuário, na Zona Norte, com articulação dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre.

São 282 famílias que terão moradia digna. Foto: Aog Rocha/GEA

Confira o cronograma atualizado

Quinta-feira, 6

Sorteio das unidades dos contemplados;

Local: Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá, às 15h.

Local: Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá, às 15h. Ação de vacinação de animais pela Secretaria de Estado do Bem-Estar Animal e Superintendência de Vigilância em Saúde;

Sexta-feira, 7

Reunião para orientação com os 282 beneficiários aprovados do Residencial Nelson dos Anjos;

Local: Escola Estadual Mário Quirino, no bairro Novo Buritizal

Local: Escola Estadual Mário Quirino, no bairro Novo Buritizal Dias 8, 10 e 11 fevereiro

Vistoria das unidades do Residencial Nelson dos Anjos;

Quarta-feira, 12

Permuta das unidades habitacionais entre os moradores do Residencial Nelson dos Anjos;

Quinta-feira, 13

Cerimônia de entrega do residencial com a assinatura do termo de concessão e entrega das chaves aos contemplados.

Foto de capa: Jhon Martins/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...