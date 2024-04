425 vagas são abertas para cursos gratuitos no SENAI Amapá

O SENAI Amapá abriu processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas em cursos gratuitos de Qualificação Profissional As ofertas são para Macapá e Santana e as inscrições acontecem até esta quinta-feira, 18 de abril no site futuro.digital e as aulas estão previstas para começar dia 29 de abril de 2024.

Para concorrer a uma das 425 vagas, o candidato deverá seguir as etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme o edital: Inscrição online e avaliação comportamental em grupo. Todas as etapas dos editais serão publicadas no site ap.senai.br na aba de Processos Seletivos/Oferta de Cursos.

Distribuição das vagas

Instalador Hidráulico – Macapá – Presencial – 25 vagas – Manhã;

Eletricista de Instalação Predial – Macapá e Santana – Presencial – 75 vagas – Manhã e tarde;

Mecânico de Motocicleta – Macapá – Presencial – 25 vagas -Tarde;

Costureiro sob Medida – Modelagem, corte e costura – Macapá – Presencial – 50 vagas – Manhã e tarde;

Operador de Computadores Macapá – Presencial – 25 vagas – Tarde;

Confeiteiro – Macapá – Presencial e Semipresencial – 50 vagas – Manhã e tarde;

Almoxarife – Macapá – Presencial – 25 Vagas – Manhã;

Agente de Produção e Consumo Sustentável – Macapá – Semipresencial – 50 vagas – Manhã e tarde;

Montador e Reparador de Computadores – Macapá – Semipresencial – 50 vagas – Manhã e tarde;

Operador de Processos de Distribuição Logística – Macapá – Semipresencial – 25 vagas – Tarde;

Comprador – Santana – Semipresencial – 25 vagas – Tarde.

Entre os requisitos está uma escolaridade mínima necessária que varia conforme a qualificação que o candidato deseja se inscrever. Para consultar os editais que regem a seleção, os interessados devem acessar a área Processo Seletivo / Oferta de Cursos, no site: www.ap.senai.br.

Sobre os cursos

A qualificação Profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho ou tenham a necessidade de se requalificar, configurando-se uma nova qualificação, em virtude das mudanças tecnológicas e organizacionais, que alterem significativamente o perfil profissional no qual atuava. A duração depende do curso escolhido – no mínimo 45 e no máximo 60 dias.

Cronograma do Processo Seletivo

Lançamento de Edital: 17/04/2024;

Inscrição: 17/04 a 18/04/2024;

Divulgação de lista de convocados para a Avaliação Comportamental em Grupo: 19/04/2024;

Avaliação Comportamental em Grupo: 22/04 a 23/04/2024;

Resultado do Processo de Avaliação Comportamental: 24/04/2024;

Matrícula: 25/04/2024 a 26/04/2024;

Início das Aulas: 29/04/2024.

Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas diretamente nas Escolas do SENAI, pelo e-mail: escolasenai@ap.senai.br ou pelo WhatsApp: (96) 98409-8525.

Coordenação de Comunicação e Marketing Corporativa SESI/SENAI – AP

