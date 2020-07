Sisu 2020.2: primeiro dia de inscrições registra mais de 200 mil candidatos

As vagas podem ser consultadas por estado

Iniciadas ontem, 07, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em menos de 24 horas, registraram mais 200 mil candidatos. Na segunda edição do programa deste ano, serão ofertadas 51.924 vagas em cursos oferecidos por instituições públicas de educação superior. As matrículas serão realizadas ainda neste semestre.

As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 10. Até as 17h de ontem, a página do Sistema de Seleção Unificada registrou 204.611 inscritos, segundo apuração do Ministério da Educação (MEC). Serão ofertadas 51.924 vagas em 1.542 cursos de 57 instituições públicas de educação superior. Tal oferta é feita por adesão voluntária das instituições.

O Sisu é um programa do governo federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não pode ter zerado a prova de redação nem ter feito o Enem na condição de treineiro.

Conforme o MEC, os três estados com maior número de vagas ofertadas nesta edição são: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Confira, a seguir, a quantidade de vagas distribuídas por estado:

UF VAGAS RJ 11.407 MG 7.762 BA 5.457 PB 4.942 PR 4.366 MA 3.513 RS 2.655 CE 2.617 PI 2.588 ES 2.353 TO 1.295 SC 1.247 AC 380 AL 280 DF 275 RN 220 MS 210 AP 147 PE 120 RR 75 GO 15

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

