Inscrições abertas para cozinheiros amadores participarem de concurso gastronômico

O concurso Super Chef Senac Tucuju é gratuito e voltado para alunos e ex-alunos do Senac Amapá

No período de 24 a 26 de novembro, acontece a 1ª edição do Festival de Sabores do Senac e dentro da programação ocorre o concurso Chef Senac Tucuju, uma competição entre alunos e ex-alunos da instituição para eleger o melhor cozinheiro amador. As inscrições acontecem até o dia 5 deste mês, no site do Senac Amapá.

Para participar do concurso é necessário preencher a ficha de inscrição no site www.ap.senac.br e anexar com um vídeo mostrando o preparo de um prato regional por meio do e-mail [email protected].

A competição será dividida em três etapas eliminatórias. A primeira fase é uma votação nas redes sociais, onde o público escolhe as 4 melhores receitas semifinalistas. Na segunda e terceira fase os participantes serão avaliados por um júri técnico de chefs renomados no Amapá e ocorrerá dia 26 de novembro, pela manhã e tarde no Restaurante Senac/AP, durante transmissão ao vivo.

O concurso Chef Senac Tucuju tem como objetivo incentivar a carreira dos alunos de gastronomia do Senac, tanto atuais quanto aqueles que já concluíram o curso e valorizar a culinária local.

A premiação

O primeiro colocado ganhará troféu, dólmã personalizado com o nome do evento, um vale compras no valor de R$ 500,00 em supermercado e um voucher de 100% de desconto em um curso do Senac.

O segundo colocado ganhará troféu, dólmã personalizado com o nome do evento, um vale compras no valor de R$ 300,00 em supermercado e um voucher de 50% de desconto em um curso do Senac.

