Inscrições para o segundo semestre do Fies 2021 iniciam hoje (27)

Interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira (30)

As inscrições para as vagas referentes ao segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 iniciam hoje (27). Estudantes interessados em ingressar no ensino superior com o auxílio do programa devem acessar o site para fazer a inscrição. Neste semestre, serão ofertadas 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos/turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior.

Para conseguir o financiamento, o candidato precisa ter obtido média das notas nas cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter feito o Enem na condição de treineiro. A nota pode ser de qualquer uma das edições anteriores do exame a partir de 2010.

Os cursos disponíveis pelo Fies estão listados nosite do programa, assim como o número de vagas disponíveis para cada estado. O resultado dos candidatos dos pré-selecionados em chamada única será divulgado no dia 3 de agosto e o prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas da lista de espera. Esses participantes serão inseridos automaticamente na lista, cujo prazo de convocação será de 4 a 31 de agosto.

O Fies tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições aderentes ao programa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

