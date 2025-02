Projeto de extensão Unimulher oferta curso de empreendedorismo feminino

tividade é voltada para mulheres de 18 a 60 anos. Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 13/02.

O projeto de extensão “Universidade da Mulher (UniMulher), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), abriu inscrições para o curso “Empreendedorismo Feminino”, voltado para mulheres que possuam no mínimo o ensino médio completo e tenham idade entre 18 e 60 anos. As inscrições, gratuitas, encerram na próxima quinta-feira, 13 de fevereiro, e podem ser realizadas exclusivamente pelo formulário https://forms.gle/ibtFbiiY73DrvkCH6.

Veja aqui o edital de seleção

O projeto de extensão Universidade da Mulher (UniMulher) proporciona cursos livres para mulheres com o objetivo de promover a melhoria das condições de vida, igualdade e os direitos de cidadania da mulher.

Ao todo, estão sendo ofertadas 80 vagas, distribuídas em duas turmas. Uma turma terá aulas de 17 a 28 de fevereiro, pela parte da manhã, das 9h às 11h. Já a próxima turma começará as atividades em março (10 a 21/03), com aulas pelo período da tarde (15h às 17h).

O curso é gratuito e terá carga horária total de 40 horas, sendo 20 horas de atividades a distância e 20 horas de atividades presenciais. No final, as alunas receberão certificado de participação em curso de extensão.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada da efetivação da inscrição, de acordo com o número de vagas previstas. O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2025.

Serviço

Curso de extensão “Empreendedorismo Feminino”

Inscrições gratuitas de 10 a 13 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo formulário https://forms.gle/ibtFbiiY73DrvkCH6. 80 vagas. Público-alvo: mulheres que possuam no mínimo o ensino médio completo, que empreendam ou desejam empreender e tenham idade entre 18 e 60 anos. Edital de seleção disponível em https://www2.unifap.br/dex/edital_1_2025_-_unimulher_assinado/.

