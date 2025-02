Governo do Amapá envia profissionais para montar estratégias e investigar mudança de coloração no Rio Cupixi, em Porto Grande

Técnicos da Sema, agentes da Polícia Civil e Defesa Civil compõe a equipe que vai sobrevoar a região com o Grupo Tático Aéreo (GTA).

Uma força-tarefa montada pelo Governo do Amapá, seguiu na manhã desta quarta-feira, 12, para a região do Rio Cupixi, no município de Porto Grande, para investigar as causas da mudança na coloração da água. Com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA), a equipe fará inicialmente um sobrevoo de reconhecimento da área atingida.

Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e agentes da Polícias Civil e Defesa Civil Estadual compõe a equipe. Agentes da Polícia Científica, especialistas em perícia criminal e ambiental, também estão sendo deslocados, via terrestre, para atuarem na investigação.

“Será montada uma base no município de Porto Grande e neste primeiro momento vamos fazer um sobrevoo seguindo o curso do rio Cupixi para identificar de onde está vindo a água barrenta. Identificado o local, então decidimos como será feito o trabalho operacional da equipe e dos agentes da força-tarefa do Governo do Estado”, explicou o capitão Bryan Fonseca do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá.

O delegado da Polícia Civil, Walter Ferreira explica que, caso a situação seja diretamente em área de garimpo, equipes policiais serão acionadas para realizar o trabalho operacional na região para que os técnicos das instituições envolvidas sejam aerotransportados ao local.

“Não se sabe ainda se foi um barranco que desabou por conta das fortes chuvas nos últimos dias, ou se efetivamente tem relação com atividade garimpeira. Tudo isso vai ser avaliado com o sobrevoo do GTA. Então o trabalho da Polícia Civil nesse momento vai ser iniciar as diligências preliminares, juntamente com os órgãos competentes para buscar identificar as causas desse suposto dano ambiental”, explicou.

Força-Tarefa

A força -tarefa do Governo do Amapá, composta por representantes das secretarias do Meio Ambiente, Saúde (Sesa), Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assistência Social (Seas), Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil, vai atuar junto aos órgãos municipais na investigação, na contenção dos danos e no suporte às comunidades da região.

Até o momento não há registro de famílias afetadas, mas a área atingida está localizada no Igarapé Água Preta, que deságua no Rio Cupixi, impactando na pesca e no consumo de água potável para quem vive no local. Além da avaliação dos danos ambientais, o Governo do Estado monitora a necessidade de envio de água mineral, kits de alimentos e combustível.

A Prefeitura de Porto Grande foi orientada a decretar estado de calamidade e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) foi acionado para ajuda humanitária. A CSA Equatorial já está com uma investigação em curso sobre a análise da água, para identificar a origem da mudança na coloração. Além disso, irá informar de hora em hora a captação de água no município.

Foto de capa: Nayana Magalhães/GEA

Agência de Notícias do Amapá

