Hcal realiza mais de 2,8 mil exames de imagem em março, no Amapá

Por: Jamile Moreira

O Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) contabilizou a realização de 2,8 mil exames de diagnóstico por imagem em março deste ano. Dos nove tipos de exames realizados pelo hospital, o raio-X é o mais procurado, com 1,7 mil pacientes atendidos no último mês.

O Hcal disponibiliza exames de raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia, ultrassom com doppler e eletroencefalograma, tomografia, endoscopia, colonoscopia e, agora, voltou a ofertar os exames de mamografia, que estava há 8 anos sem ser realizado no local. Os investimentos fazem parte da política do Governo do Estado, que tem a saúde como prioridade imediata.

“Desde o ano passado estamos recebendo novos equipamentos e melhorando espaços físicos que possibilitam a ampliação e reativação de alguns serviços, como o de mamografia que estava parado. Recebemos aparelhos novos e modernos de ultrassom e raio-X, que possuem mais precisão de imagens e elevam a qualidade do diagnóstico”, explicou Sarquis.

O exame de imagem permite que os profissionais avaliem o paciente internamente, sem a necessidade de cirurgias ou outros métodos invasivos. Com esses procedimentos, é possível analisar todo o organismo, desde órgãos e tecidos até ossos.

Para agendar os exames, é necessário apresentar os seguintes documentos: cartão do SUS, RG e CPF, encaminhamento médico e comprovante de residência. Os pacientes devem comparecer no setor de imagem do Hcal de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 18h.

Confira os exames mais procurados pela população em março:

Exames de raio-X: 1.706

Tomografias: 600

Ultrassonografias: 502

Ultrassons com doppler: 64

Eletroencefalogramas: 23

Investimento

Em 2023 o Governo do Amapá investiu R$ 17 milhões na aquisição de 42 novos equipamentos para unidades de saúde de 11 municípios, de acordo com a necessidade hospitalar de cada uma. Entre os equipamentos estão: raio-x fixo e móvel com braço articulado, arco cirúrgico, equipamento de sistema de radiologia computadorizada, aparelho de ecocardiografia, ultrassonografia com doppler, tomógrafo e equipamento de ressonância magnética.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

