Prefeito de Macapá anuncia mudanças na Semed e CTMac

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou na manhã desta segunda-feira (03), mudanças na gestão da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e na Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CTMac). As alterações fazem parte do planejamento da gestão para 2022 e elas vêm, também, para promover a oxigenação na gestão municipal.

Na Semed, quem assume a gestão da pasta é o professor de ciências biológicas e especialista em gestão e docência do ensino superior, Rodrigo Souza Gomes, que já foi vereador de Macapá entre os anos de 2017 e 2020 e atuou como diretor do Departamento de Assistência ao Educando e coordenador de Gestão e Planejamento, ambos na Semed.

Já na CTMac, a gestão da autarquia ficará sob responsabilidade do engenheiro civil Andrey Dias do Rêgo, funcionário efetivo do Companhia, na qual trabalha há 23 anos. O novo diretor-presidente é especialista em segurança do trabalho e está concluindo pós-graduação em trânsito e tráfego. Anteriormente, Andrey já foi gestor do órgão e também já ocupou o cargo de diretor de trânsito. Rêgo é funcionário efetivo da Secretaria de Estado de Transporte (Setrap), na qual já atuou como diretor de transporte.

Mudanças interinas

Em função de férias dos gestores, as secretarias municipais de Assistência Social (Semas) e de Saúde (Semsa), serão assumidas interinamente por Gracinildo Nunes e Alessandra Reis, respectivamente.

Gracinildo Nunes atualmente ocupa o cargo de controlador-geral do município e acumulará as duas funções. Já Alessandra Reis é a atual subsecretária de Assistência em Saúde de Macapá.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

