Prefeitura de Macapá disponibiliza imunizantes contra covid-19, influenza e tríplice viral nesta terça-feira (4)

Vacinação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em diversos locais da capital.

Para iniciar o ano com a população imunizada, a Prefeitura de Macapá tem reforçado a importância da vacinação. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferta nesta terça-feira (4) mais uma remessa das vacinas contra covid-19, influenza e tríplice viral. Estão disponíveis os imunizantes CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer. O município ainda aguarda o novo lote de dose única, vacina Janssen.

Aos cidadãos com comorbidade que irão se vacinar contra covid-19, além da apresentação do documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação, é necessário o laudo médico que comprove a condição.

Já para aplicar as vacinas da influenza e tríplice viral é essencial que as pessoas estejam com carteira de vacinação e documento oficial.

Confira os locais, públicos e horários de vacinação:

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem para vacinação funcionarão das 8h às 12h e das 14h às 18h e os imunizantes estarão disponíveis nas UBSs Brasil Novo, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pedro Barros, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, São Pedro, Rosa Moita, Lélio Silva, Marabaixo, Cidade Nova, Pacoval e Perpétuo Socorro.

Pontos extras e Drive-Thru

Os pontos de vacinação do Macapá Shopping, Amapá Garden Shopping, Villa Nova Shopping, além dos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Curiaú e Zerão, funcionarão das 9h às 15h.

Públicos atendidos contra Covid-19

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo há 8 semanas

2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª dose: público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Intervalo entre doses dos imunizantes contra Covid-19

1ª e 2ª dose

O intervalo entre a 1ª e a 2ª dose de Pfizer é oito semanas para público em geral. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias entre a D1 e a D2. A D2 de Astrazeneca volta a ser aplicada oito semanas após a D1, seguindo a nota técnica do Ministério da Saúde. No caso da Coronavac, o intervalo é de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 4 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias entre a D2 e a D3.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado