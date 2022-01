Balanço 2021: Prefeitura de Macapá aprova 82 projetos federais

Os projetos são convertidos em obras estruturantes em diversas áreas. O pacote de investimentos ultrapassa o valor de R $129 milhões.

Durante todo o ano de 2021, a Prefeitura trabalhou para desenvolver e estruturar a cidade de Macapá. Como reflexo desse esforço, as equipes de captação de recursos e elaboração de projetos aprovaram oitenta e dois projetos federais que serão convertidos em obras estruturantes em diversas áreas, como saúde, educação, pavimentação, mobilidade, iluminação, meio ambiente, turismo e assistência social. O pacote de investimentos ultrapassa o valor de R$129 milhões.

Os projetos foram aprovados junto aos ministérios federais, programa Calha Norte ligado ao Ministério da Defesa, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Caixa Econômica Federal. Em média, foram aprovados 8 projetos por mês, que passam pelas etapas de licitação, execução da obra e, por fim, prestação de contas.

“Isso prova a nossa capacidade técnica das secretarias de Obras e de Desenvolvimento Integrado, além da responsabilidade com os recursos alocados para Macapá. Aprovamos 82 projetos, sendo mais de 90% projetos federais aprovados no Ministério da Saúde, Defesa, Cidadania, Educação, Desenvolvimento Regional e afins. Esses mesmos projetos são importantes para a cidade, gerando centenas de empregos e desenvolvimento econômico”, disse o subsecretário municipal de Obras Públicas, Ivy Vasconcelos.

Fazem parte desse pacote obras que já foram executadas e entregues, como a UBS Infraero 1, que foi construída em 34 dias e custou R$1,2 milhão, recursos enviados pela deputada Leda Sadala (Avante) mais contrapartida municipal. Além disso, ainda existem obras em execução, no caso da construção da creche no Loteamento Amazonas no valor de R$1.8 milhão, utilizados recursos do programa PROINFÂNCIA oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Confira as outras obras que estão em execução

Esporte

Arena Fazendinha

Saúde

Centro de Internação e Reabilitação de Covid -19

Centro de Zoonoses

Laboratório Central de Macapá – Lacen

Educação

Creche Lagoa Azul – Bairro Amazonas

Creche Tio Soró – Fazendinha

Creche Sol Nascente – Bairro Boné Azul

Creche Sambódromo – Bairro Universidade

Escola Mestre Oscar – Bairro Ipê

Escola Municipal Pequeno Príncipe – Centro

Assistência Social

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Fazendinha

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Buritis

Pavimentação

Convênio com o Governo Estadual

Execução de Projetos Federais

Desenvolvimento Econômico

Construção da 2ª etapa do Mercado Central

Construção da feira da rua Primeiro de Maio

Urbanização

Construção da nova Praça Jaci Barata

Iluminação da Orla

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

