Crianças do projeto “Era uma vez” recebem material escolar no AP

No último sábado (30), na Escola Municipal Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na área portuária de Santana, o Ministério Público do Amapá (MP-AP) e Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP), realizaram a entrega de camisas e kits escolares para crianças e adolescentes do projeto “Era uma vez”, desenvolvido em uma iniciativa das duas instituições. O objetivo da ação é contribuir com as crianças e adolescentes em suas atividades educativas, voltados à promoção da leitura e aprendizagem. Quanto às camisas, o propósito é a padronização do público alvo.

Os kits foram doados pela empresa DEV Mineração. Já as camisas são fruto de doação da Assembléia Legislativa do Amapá. Essas instituições são parceiras do projeto.

Sobre o Era uma vez

O projeto “Era Uma Vez”, que tem como base os princípios e valores da Justiça Restaurativa, e é executado pelo Núcleo de Mediação, Conciliação e Práticas Restaurativas (NMCPR) da Promotoria de Justiça de Santana e pelo Juizado Cível e Criminal de Santana. A ação atende cerca de 100 crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 12 anos.

As atividades de Leitura e contação de histórias acontecem nos polos da comunidade do Ambrósio, Área Portuária de Santana e foram retomadas no último dia 2 de abril, após o período crítico da pandemia. De acordo com a Coordenadora do NMCPR, promotora de Justiça Silvia Canela, o projeto foi idealizado no auge da pandemia, quando as crianças não tinham um espaço de lazer e que também não possuíam acesso aos aparelhos necessários para acompanhar aulas on-line. Outro fator, segundo ela, foi que também não tinham pessoas que pudessem auxiliá-las nas atividades escolares dentro de casa, já que muitos pais não sabem ler ou escrever.

Parte do material necessário para realização das atividades feitas com as crianças e adolescentes foi comprado com dinheiro de um bazar realizado pela equipe do projeto e com os valores arrecadados foram adquiridos: quadro branco, giz de cera, lápis de cor, caderno de caligrafia, massa de modelar, apontador e papel A4.

O lanche para as crianças é ofertado pela Sambazon. O evento tem uma equipe de voluntários e facilitadores altamente preparados. Nos espaços organizados as crianças recebem todo o apoio da equipe, além de livros, interações, papéis e lápis para vivenciar todo o processo de aprendizado.

A senhora Maria de Nazaré, moradora da Comunidade do Ambrósio e colaboradora do projeto, pois abriga um dos pólos culturais em sua casa, se disse feliz em contribuir para o aprendizado das crianças. “Conheci a Doutora Sílvia Canela no projeto. Ela sempre teve esse sonho de abrir uma biblioteca pública aqui no Ambrósio e eu, para ajudar, resolvi ceder um pedaço da minha casa para abrir o espaço de leitura para as crianças, da comunidade”, destacou.

A autônoma Estela Alves, moradora da comunidade do Ambrósio e mãe da pequena Juliane Alves, criança participante do Era uma Vez, elogiou a iniciativa e agradeceu o kit que sua filha recebeu. “Gostei muito de participar da ação do projeto realizada neste sábado. É ótimo para minha filha e agradeço o kit com material escolar”.

A coordenadora do NMCPR Sílvia Canela e a titular do Juizado de Santana, juíza Carline Regina, agradeceram a doação das camisas e kits e ressaltaram a importância disso para a comunidade.

“Hoje as crianças receberam um kit escolar e camisas que elas irão levar para os nossos encontros, realizados todos os sábados. Ficamos felizes pelas doações dos nossos parceiros. Esses itens auxiliarão no reforço escolar”, destacou a juíza Carline Regina.

“Construímos esse projeto criando dentro da comunidade polos onde as crianças podem ser atendidas por voluntários e serem ajudadas no ensino e aprendizagem. Chamamos muitos parceiros e todos atenderam. Tivemos a ajuda do Estado, Município e empresas privadas. Unimos forças e criamos quatro pólos, 2 na Escola Navegantes e outros dois que atendem na casa de moradoras da comunidade. As crianças são distribuídas nesses espaços e lá elas recebem um lanche e realizam as atividades. Agradecemos o apoio de todos que nos ajudaram”, frisou a promotora de Justiça Silvia Canela.

O evento contou com apresentação artística da contadora de histórias Tia Eli, além de toda a equipe de apoio do MP-AP e Tjap. O projeto também conta com o apoio de vários parceiros, como: Prefeitura de Santana; Secretaria Municipal de Educação de Santana; Fecomércio; Amcel; DEV Mineração; Secretaria Extraordinária de Juventude; Livraria Leitura; Sambazon; Copermix; Escola Estadual José de Anchieta entre outros.

Autoridades presentes

Compareceram ao evento o analista de Comunicação e Relações Institucionais da DEV Mineração, Nelio Barbosa; a representante da Amapá Florestal Celulose S.A. (Amcel), Alcione Maciel; a chefe de Gabinete da vice-prefeita em exercício Isabel Nogueira , representada por Estefany Pimentel; a secretária Adjunta de Educação Municipal, Cristiane Vilhena, que representou o secretário Amarilson do Amaral; a secretária Municipal da Juventude, Yara Barros e o sub-coordenador Municipal de Santana do Programa Amapá jovem, Jhon Demberg dos Santos, que representou a coordenadora do Amapá Jovem, Karina Castelo.Também presentes equipes do NMCPR, Juizado, monitores do projeto, professores, moradores da comunidade do Ambrósio, imprensa e sociedade civil.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...