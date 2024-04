Embrapa entregou mais um lote de manivas-sementes para plantio em terras indígenas de Oiapoque

A Embrapa entregou à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR), na última sexta-feira, 5/4, mais um lote de manivas-sementes de elevado padrão técnico e qualidade fitossanitária, para contribuir na segurança alimentar dos povos indígenas do município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá.

Esta ação de transferência de tecnologia faz parte do projeto de enfrentamento à crise ocorrida em 2023, quando os indígenas perderam quase a totalidade dos plantios de mandioca devido ao ataque de fungos e bactéria, conforme análises laboratoriais da Embrapa. Até o momento, a SDR já recebeu 281 mil manivas-sementes produzidas a partir de cultivares recomendadas pela Embrapa, tolerantes a doenças. A entrega da sexta-feira ocorreu no Campo Experimental de Mazagão, e foi conduzida pelo analista Walter Paixão.

As manivas-sementes foram produzidas a partir de quatro cultivares lançadas pela Embrapa, nomeadas como “Manivão”, “BRS Mari”, “BRS Poti” e “BRS Jurará”, beneficiando 37 aldeias afetadas pela crise fitossanitária da mandioca e consequentemente, da produção de farinha, um dos principais produtos da alimentação dos indígenas.

Este projeto recebe recursos do Termo de Execução Descentralizada (TDE), entre a Embrapa e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para diversas ações de 2023 a 2025. O repasse do material genético (manivas-sementes) é realizado em parceria com o Conselho dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).

O município de Oiapoque abriga 66 aldeias e uma população estimada em mais de 10 mil indígenas. As comunidades indígenas são divididas em regiões conhecidas como Rio Kuripi, BR-156, Rio Urukawá, Rio Uaçá e Rio Oiapoque. As ações respeitam o protocolo de consultas das etnias, que descreve como 53 aldeias da região devem ser consultadas em situações que as afetem diretamente, conforme prevê o Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO). —



Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

