Comércio local pode movimentar R$23 milhões com o Dia dos Pais

A pesquisa ouviu 400 consumidores de Macapá, em formato on-line e presencial, entre os dias 16 e 19 de julho de 2024.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio apontou que 63% dos consumidores macapaenses entrevistados pretendem presentear no Dia dos Pais. A previsão é que essa intenção de compras movimente no comércio local, aproximadamente, R$ 23 milhões.

De acordo com o Instituto Fecomércio, os dados dessa pesquisa auxiliarão os comerciantes a prepararem seus estabelecimentos para receber os consumidores nos próximos dias até a data comemorativa.

“Conhecendo a preferência dos consumidores e o perfil de compras, os comerciantes já podem se preparar de olho nessas preferências apontadas pela pesquisa, uma vez que os consumidores estão cada vez mais exigentes nas escolhas, é importante ter aquela oferta, aquela vitrine bem montada para atrair esses pretensos compradores”, disse Beatriz Cardoso, gerente executiva do Instituto Fecomércio.

Segundo a pesquisa, além de comprar presentes, 70% dos entrevistados pretendem comemorar a data, seja com café da manhã, almoço, jantar ou passeio. Outro segmento que deve aproveitar essa movimentação será o de gêneros alimentícios, como supermercados, minimercados e restaurantes.

“Sim, nesse sentido, a pesquisa apontou que 73% dos entrevistados pretendem gastar em até R$ 200,00 comemorando o dia dos pais”, afirmou Beatriz.

Itens mais procurados

Itens de Vestuário lideram a preferência do consumidor com 48%, seguido de acessórios de vestuário e calçados com 29%, perfumaria e cosméticos com 24% e relógios com 11%.

Outros itens que também estão na mira dos consumidores são material esportivo, ferramentas, eletrônicos, livros e bebidas.

Ticket médio

Para a compra dos presentes, 26% dos consumidores pretendem desembolsar até R$ 100,00. Já 41% pretendem gastar entre R$ 101,00 e R$ 200,00, enquanto aqueles que desejam gastar entre R$ 201,00 e R$ 300,00 somam 20%, e os demais que desejam gastar acima de R$ 300,00, totalizam 9%.

O ticket médio gasto com presentes, de acordo com o levantamento, será de R$ 120,00.

Outro dado da pesquisa mostrou que 20% dos entrevistados desejam comprar pelo menos dois presentes nesta data, homenageando não apenas o genitor, mas também, outras figuras paternas do núcleo familiar.

Formas de pagamentos

De acordo com o levantamento, o consumidor dará preferência ao pagamento à vista, utilizando dinheiro, pix ou cartão de débito que, juntos, somam 80% dos dados coletados. Por outro lado, 20% pretendem utilizar o cartão de crédito para parcelar as compras.

Local de compra

O Centro comercial é o local preferido para realização das compras, com 68% das intenções. Logo em seguida, aparecem as lojas de shopping center com 18%, lojas de bairro com 6% e internet com 5%.

