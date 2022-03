SESC Amapá e Coletivo Juremas lançam projeto de Poesia em Macapá 

O SESC Amapá e o Coletivo Juremas lançam no próxmo dia 25 de março (sexta-feira), um novo espaço para a poesia no Amapá.



O projeto Sextou com Poesia tem como objetivo um tripé importante para a arte como um todo, que envolve rodada de diálogos, apresentações artísticas e apoio à retomada do setor cultural após a pandemia da Covid-19.



A poeta Carla Nobre, membro do Coletivo Juremas, comenta que o Sextou com Poesia vai além de um espaço de arte e cultura, é mais uma oportunidade de dialogar sobre a cadeia produtiva da cultura, bem como criar laços e elos para fortalecer o setor no Amapá, quem sabe ampliando o projeto para edições nos demais municípios, nos quais o SESC possua atuação aqui no estado.



Na Edição de março, o Sextou com Poesia, traz a Rodada de diálogo “Reencontro Traçando Palavras” com a facilitadora Andreia Lopes, “Performance Dança do Ventre” com a professora Samanda Nobre, recital “Poemania” com Hayam Chandra, Suane Brazão e Laura do Marabaixo e o show “O Amor Mora Aqui” com os Poetas Azuis Pedro Stkls e Thiago Soeiro. Esse formato de evento permite ao público dialogar sobre a arte produzida no Estado, curtir espetáculos memoráveis e, de quebra, matar a saudade dos amigos, que em outros tempos frequentavam assiduamente os eventos realizados no SESC Centro.



As edições do Sextou com Poesia acontecerão toda última sexta-feira do mês, sempre no restaurante do SESC Centro, a partir das 19h, em Macapá.



O projeto é uma realização do SESC-AP e Coletivo Juremas, com apoio do projeto Quarta de Artes da Pleta, O Charme da Poesia e O Blog da Mary.



Serviço



Lançamento do Projeto Sextou com Poesia

Data: 25 de março (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Restaurante do Sesc Centro – R. Tiradentes, 920-1004 – Central, Macapá

Entrada Livre





