Dia 19 de março é dia do carpinteiro

Dia do Marceneiro e do Carpinteiro.

Dia Nacional do Artesão.

Dia do Consertador.

“O Guarani”, ópera de Carlos Gomes faz sua estreia mundial no teatro Scala de Milão, em 19 de março de 1870 – Il Guarany (em português, O Guarani) é uma ópera ballo em quatro atos composta por Antônio Carlos Gomes, baseada no romance de José de Alencar, O Guarani. Seu libreto, em italiano ao invés do português nativo de Carlos Gomes, foi escrito por Antonio Scalvini e Carlo D’Ormeville. A obra se destaca como a primeira ópera brasileira a ser aclamada fora do Brasil. A ópera é conhecida pela sua abertura ser o tema do programa de rádio A Voz do Brasil.

Nasce, no Tenerife (Espanha), o jesuíta José de Anchieta (19/03/1534), considerado o fundador da Literatura Brasileira. Em 1553, com 19 anos, vem ao Brasil em missão jesuítica pela catequese dos nativos. Em 1555, período das invasões francesas, integra a luta para expulsão dos inimigos. Com 43 anos, sendo 24 passados no Brasil, Anchieta é designado como Provincial, o posto mais alto da Companhia no Brasil, com o objetivo de administrar os Colégios Jesuítas de todo país. José de Anchieta aprendeu a língua tupi, o que mais tarde lhe permitiu escrever a Gramática tupi, que seria usada em todas as missões dos jesuítas. José de Anchieta, Fernão Cardim e Manuel da Nóbrega foram figuras importantes que deixaram marcas, estilos próprios na arte manifestada durante o período quinhentista, época da Literatura de Formação no Brasil. Anchieta escreveu poemas, hinos, canções e autos, sendo que esses últimos atestaram uma retomada das criações de Gil Vicente e toda manifestação cultural materializada na Idade Média. Em 1597, aos 63 anos e já doente, o padre dirige-se a Reritiba (atual Anchieta), aldeia que fundara no Espírito Santo. Seu falecimento viria a ocorrer no dia 9 de junho do mesmo ano. José de Anchieta passou à História da Colônia como exemplo de vida espiritual notável, dadas as condições adversas em que foram exercidas suas ações, destacando-se pelo zelo religioso e a sensibilidade humana. Em 3 de abril 2014, foi canonizado pelo Papa Francisco.

Morre, em Sítio (MG), aos 36 anos, o poeta catarinense João da Cruz e Sousa (19/03/1898), vítima de tuberculose. Foi um dos grandes representantes do Simbolismo no Brasil. Nascido na ilha do Desterro, hoje Florianópolis (SC), em 24/10/1861, filho de escravos alforriados. A obra de Cruz e Souza é marcada pela musicalidade, subjetivismo, individualismo, pessimismo, misticismo e espiritualidade. Dentre os temas mais abordados pelo autor estão o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião, além de temas associados ao abolicionismo. Curioso notar que em suas obras e escritos, podemos constatar sua obsessão e predileção pela cor branca. Suas obras: Missal (1893); Broquéis (1893); Tropos e fantasias (1885); Evocações (1898); Faróis (1900); Últimos Sonetos (1905). O poeta morreu em 19 de março de 1898, aos 36 anos, em Minas Gerais, onde buscava tratamento para tuberculose.

Inauguração da Fortaleza de São José de Macapá (19/03/I782). A Vila de São José de Macapá, fundada em 4 de fevereiro de 1758, por Mendonça Furtado, foi escolhida também para abrigar a Fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação portuguesa na região. A construção da fortaleza já constava nos planos do Governador Mendonça Furtado desde a criação da povoação de Macapá, em 1751. Integrava, assim, os planos de ampliação e defesa da colônia, especialmente dos franceses instalados na Guiana. A construção do forte foi iniciada em 1764. Inicialmente, foi erguido o Baluarte de São Pedro. Seu traço e sua construção ficaram sob a responsabilidade de um engenheiro integrante da Comissão Demarcadora de Limites, Henrique Antônio Galúcio. Suas obras se estenderam por dezoito anos, marcados por períodos de forte atividade e por momentos de estagnação. A fortificação foi oficialmente inaugurada em 19 de março de 1782, no dia de São José, orago da fortaleza e padroeiro da cidade de Macapá. Principal ponto turístico da capital amapaense, a Fortaleza de São José de Macapá é considerada a maior fortificação do Brasil, localizada em uma área extensa de quase 30 mil metros quadrados à margem esquerda da foz do Rio Amazonas. Em seu interior, encontram-se os prédios que abrigavam os antigos armazéns, capela, casa de oficiais e do comandante, casamatas, paiol e hospital, além dos elementos externos componentes do complexo, como revelim, redente, fosso seco e baterias baixas. Em 22 de março de 1950, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e passou a ser patrimônio histórico nacional.



-Dia de São José [São José, José de Nazaré, José, o Carpinteiro ou São José Operário. Segundo o Novo Testamento, o esposo da Virgem Maria e o pai putativo de Jesus e padroeiro da igreja Universal. O nome José é a versão lusófona do hebraico Yosef, por meio do latim

Iosephu. São José é o padroeiro de dezenas de cidades no mundo inteiro – e dos estados do Ceará, do Amapá e sua capital, Macapá].

