Profissionalização: Senai oferece cursos de curta duração gratuitos e EAD

Acredita-se que no período pós-pandemia o mercado estará ainda mais competitivo, tendo em vista o número de pessoas competindo pelas vagas. Nesse sentido, um currículo mais atualizado será o diferencial. Aproveitar o período de isolamento social, se profissionalizando através de cursos a distância é uma boa dica para quem quer ter mais destaque na carreira.

Gratuitos, os cursos online oferecidos no portal do Senai e alguns deles são adaptados para acesso no celular. As formações abordam diferentes temas importantes para mercado profissional. Os cursos não possuem acompanhamento de tutores ou professores. O estudante terá a possibilidade de realizar as atividades propostas em seu ritmo, nos dias e horários que tiver disponível. Os conteúdos ficam disponíveis no ambiente virtual e podem ser acessados a qualquer período. Para se inscrever clique aqui:

Cursos disponíveis

Economia Circular

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 5ª série do Nível Fundamental. Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Desvendando o BIM

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade e a 4ª série do Nível Fundamental. Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet

Empreender Senai

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 6ª série do Nível Fundamental. Informática básica: Ter acesso à internet com conexão de, no mínimo, 1 Mbps.

Excel Básico

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e ter concluído o Nível Fundamental. Também é preciso ter conhecimento em navegação na internet e de Informática Básica. Além disso, é necessário ter o software Excel instalado.

Desvendando a Indústria 4.0

Requisitos: o aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. É necessário ter conhecimento em Windows e Internet e acesso a microcomputador conectado à internet e dispor de e-mail pessoal.

Preparação para o mundo do trabalho

Requisitos: O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. Além de ter conhecimento em navegação na internet.

Outras oportunidades

Para cursos mais aprofundados, interessados podem conferir as bolsas de estudos EAD do Educa Mais Brasil. O programa de incentivo educacional programa oferece até 70% de desconto nos cursos de diversas modalidades, como graduação, pós-graduação, cursos técnicos, entre outros. O benefício é válido até o final do curso. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis ao longo de todo o ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

