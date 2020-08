Inep abre processo seletivo para consultor de ensino EaD

Trabalho será home office; currículos são aceitos até o dia 30 de agosto

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu processo seletivo para consultor na área de educação a distância (EAD). O profissional selecionado trabalhará desenvolvendo estudos e análises de dados relativos às aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital e do Novo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O prazo do contrato é de 250 dias após a assinatura, e o valor é de R$ 47 mil. As candidaturas seguem abertas até o próximo dia 30 de agosto.

Para participar da seleção é preciso ter, no mínimo, três anos de experiência em atividades relacionadas à estruturação de cursos de capacitação EAD; atividades de capacitação a distância relacionadas à aplicação de exames e avaliações digitais; e experiência na elaboração ou na avaliação de programas de capacitação a distância. Desejável pós-graduação lato ou stricto sensu relacionada à área educacional, conhecimento na administração da plataforma Moodle, elaboração de material didático na modalidade EaD e experiência na produção de materiais instrutivos de capacitação.

O trabalho será realizado na modalidade home office, com possibilidades de reuniões presenciais em Brasília. Os currículos devem ser enviados unicamente por e-mail, para [email protected], até as 23h59 do próximo domingo, 30 de agosto (horário de Brasília). Mais informações podem ser conferidas no edital.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...