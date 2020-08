10 dicas sobre cuidados com as sementes de soja

Antes de realizar a compra de sua semente, confira alguns pontos, como a origem, poder germinativo, alto vigor, tem sanidade e as purezas física e varietal. Consulte informações sobre o fornecedor e sua cultura.

O setor agrícola brasileiro segue trazendo bons resultados para a economia do país. Desta vez, é a safra brasileira de grãos 2020/21 que apresentou estimativa de volume recorde de 278,7 milhões de toneladas. Caso seja confirmado esse valor, será uma alta de 8% em relação à última temporada. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), muito desses valores foram impulsionados pela produção de soja e milho.

Vale destacar que essa é apenas primeira projeção para o novo ciclo de insumos agrícolas nacionais. Para facilitar a compreensão, é importante entender que o volume significa a produção de 15 grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total.

É possível que a venda de sementes de soja pela internet também ajude no aumento significativo. Afinal, segundo a Conab, essa safra, que o principal produto do agronegócio do Brasil, deverá atingir 133,5 milhões de toneladas, com aumento de 3% na área plantada. Já a safra de milho pode ter aumento de 7% na área plantada com milho no Brasil em 2020/21, apontando uma produção total de 112,9 milhões de toneladas.

Pensando nesse aumento de produtividade, separamos 10 dicas para você, produtor rural, nos cuidados com esse plantio. Confira!

1 – Foque na semente. Essa é a forma de obter bons resultados na lavoura. Sementes que apresentam qualidade são cruciais para que o produtor comece e termine bem a safra.

2 – Antes de realizar a compra de sua semente, confira alguns pontos, como a origem, poder germinativo, alto vigor, tem sanidade e as purezas física e varietal. Consulte informações sobre o fornecedor e sua cultura.

3 – Tenha em mente que lavouras formadas por plantas de alto desempenho, geram lavoura de alta produtividade.

4 – Embora, muitas vezes, o preço de uma semente de soja possa estar relativamente mais em conta, caso ela seja de má qualidade é possível que você tenha em sua safra estande desuniforme, plantas com baixo desempenho e disseminadoras de doenças e plantas daninhas

5 – Não tenha medo de usar de semeadoras de alta precisão. Desde que bem reguladas e operando dentro dos padrões de velocidade recomendados pelos fabricantes, tudo funcionará da melhor maneira, gerando uma população ideal de plantas, bem distribuídas, sem falhas e sem aglomerados de plantas.

6 – Saiba diferenciar semente e grão. Mesmo que aos olhos eles se pareçam muito, as sementes possuem mais pureza, homogeneidade, sanidade, alto poder germinativo e alto vigor.

7 – Equilibre a distribuição de orçamento. Não vale a pena investir no manejo do solo e na fertilização do campo e não realizar um investimento semelhante na hora de semear sementes de qualidade duvidosa.

8 – Quando for armazenar as sementes com teor de umidade inferior a 12%, faça isso em áreas com temperatura inferior a 25 °C e umidade relativa do ar inferior a 70%.

9 – Nunca use sementes piratas. Esse tipo de prática gera consequências negativas para todo o setor produtivo, já que acaba com os programas de melhoramento genético, inibindo o desenvolvimento de novas cultivares.

10 – Analise o local onde é feito a produção de soja-semente. Isso porque, embora a soja com a finalidade de produção de grãos possa ser cultivada em todo o território nacional, nem todas as áreas são apropriados para produzir soja-semente.

Celso Martins

