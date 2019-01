Prorrogadas as matrículas do SESI Amapá

Macapá/Santana – As matrículas da Escola SESI Macapá e SESI Santana para o ano letivo de 2019 foram prorrogadas. As vagas são para Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Novo Ensino Médio, Nova EJA e Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º etapa), e poderão ser cursados nas unidades dos dois municípios, nos turnos da manhã, tarde ou noite.

Para realizar a matrícula, o interessado precisa apresentar cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, original do histórico escolar ou ressalva, duas fotos 3×4, além de um classificador com elástico. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria das escolas, localizadas, em Macapá, na Rua Leopoldo Machado, nº. 2749 – Bairro do Trem ou pelo número: 3084-8920; e em Santana, na Av. B-1, nº50 – Vila Amazonas ou pelo número: 3084-8984. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Novo Ensino Médio

O SESI inicia o ano letivo de 2019 colocando em prática uma proposta pedagógica pioneira no estado do Amapá, já em atendimento a Lei que Reforma o Ensino Médio (Projeto de Lei de Conversão – PLV – 34/2016). Com a implantação do Novo Ensino Médio, o processo de aprendizagem será organizado por áreas de conhecimento e não por disciplinas, contextualizado à realidade dos estudantes e integrado à Formação Técnica e Profissional. Aliado ao Ensino Médio (SESI), o aluno poderá optar por desenvolver competências na área técnica de Redes de Computador ou Eletrotécnica (SENAI).

O novo currículo educacional valoriza o protagonismo do aluno e propõe uma metodologia integrada entre o ensino básico e o curso técnico. O formato permite ao estudante iniciar mais cedo sua vida profissional, pois prevê a Educação para o Mundo do Trabalho e a Certificação de todas as atividades complementares realizadas ao longo dos três anos de formação.

Além disso, no Novo Ensino Médio, o aluno é contemplado com Oficinas Pré-ENEM, que aliadas ao fazer pedagógico diário garantirão melhor desempenho no exame. “O projeto de reforma do Ensino Médio tem o intuito de melhorar a educação no país. Um de nossos objetivos é preparar melhor os estudantes para a vida profissional e grande parte do sucesso desta missão está na escolha da carreira certa”, ressaltou Rayza Aires, coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI.

“Estamos trabalhando um projeto de vida e de carreira, com foco no mundo do trabalho, na cidadania, no desenvolvimento humano, na introdução e aprofundamento de ações socioemocionais. Vamos desenvolver questões como o trabalho em equipe e afinidades profissionais, para levar à etapa do autoconhecimento, além disso, vamos juntos desvendar o mercado propriamente dito, ver o que está acontecendo no mundo, e quais as profissões necessárias para a Indústria 4.0”, destacou a diretora da escola do SESI, Valena Calandrini.