Novos métodos de ensino transformam a educação

Características da criança podem servir como auxílio para a escolha dos pais

É comum que uma criança muito curiosa e disciplinada consiga se adaptar em uma escola tradicional. Agora imagine o caso de uma criança mais introspectiva, que gosta de atividades manuais e gosta muito do contato com a natureza. A dúvida que surge é: será que as duas se adaptariam igualmente ao mesmo ambiente? A resposta pode até ser um pouco óbvia, mas só comprava ainda mais, a necessidade de conhecer os métodos pedagógicos adotados pelas escolas.

Existem dezenas de linhas pedagógicas, entre elas: Construtivista, Freiriana, Montessoriana, Waldorf e Tradicional. Os modelos teóricos suportam a criação de currículos escolares e orientam os planos de aula. Além disso, também abrangem, desde a forma de como o conteúdo escolar é passado até como os professores devem se relacionar com os alunos.

Ao matricular os filhos em uma nova escola, é preciso conhecer como tais métodos são aplicados na prática e, ao longo do ano letivo, entender os objetivos das atividades propostas, para apoiar a formação do estudante. Segundo a psicopedagoga Daniela Santana Silva Ramos, cada indivíduo possui particularidades, principalmente na hora do aprendizado. Para ela, o mais importante é que os pais fiquem atentos ao comportamento do seus filhos e ao desenvolvimento deles. “É importante conhecer a criança e se fazer indagações: de que forma ele aprende? Ele é extrovertido?”, pontou Daniela.

Hoje, a educadora não tem preferência por um método. “Tenho dois filhos e sempre achei que a linha construtivista fosse melhor do que o método tradicional. Isso só mudou depois que meu filho mais velho precisou estudar em um escola tradicional e se adaptou muito bem, além de ter vividos novos desafios e crescido com eles”, contou a psicopedagoga.

Na opinião da psicopedagoga, o método de ensino pode influenciar positivamente ou negativamente a vida de um criança. “O melhor é conhecer todos as linhas pedagógicas e deixar que os pequenos se adaptem ao que lhe é mais saudável. A melhor forma de se descobrir o método ideal é experimentando e observando”, recomenda.

Métodos pedagógicos

O simples brincar de subir em árvore exige que a criança faça escolhas. E todas as escolhas têm consequências. Conhecer o peso do seu corpo e saber se o seu braço terá força para se pendurar em um galho pode parecer coisa boba, mas existe muita consciência nessa ação. É com situações parecidas que a Escola Waldorf Jardim Vir a Ser ensina seus alunos.

Segundo a diretora Daiane Dias, a instituição só trabalha com a educação infantil e não existem matérias fixas em sua grade curricular. “O que trazemos para as crianças é o fazer”, pontua. Daiane também explicou que a função da escola não é colocar a criança dentro de uma “caixa”, mas fazer com que ela vença os seus limites.

A escola Montessoriana tem uma metodologia parecida com a Waldorf. A ideia é que o aluno tenha em sala materiais que estimulem a aprendizagem e que ele escolha o que deseja aprender naquele dia, assim cada um se desenvolve em seu ritmo. No entanto, é preciso cumprir alguns módulos obrigatórios para evoluir de uma classe para outra.

Já a linha Construtivista busca desenvolver o conhecimento do estudante através da formulação de hipóteses e resolução de problemas. Nesse contexto, o conteúdo não é transmitido unicamente do docente para o aluno, é dado ênfase na questão cognitiva, a fim de que o estudante desenvolva sua autonomia.

Algumas escolas mesclam características de mais de uma pedagogia ao mesmo tempo. O ideal é analisar se o modelo pedagógico se adequa bem à personalidade e ao desenvolvimento de cada criança.



Ascom Educa Mais Brasil