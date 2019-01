Prefeito de Macapá lamenta morte de Simãozinho Sonhador

Hoje o dia amanheceu imensamente triste. Recebi a notícia do falecimento, na madrugada deste sábado, 5, do nosso poeta querido Simão Alves de Souza, o “Simãozinho Sonhador”. Ele estava há algum tempo lutando contra o câncer. Simãozinho nos presenteou durante anos com o seu empreendedorismo literário.

Na Agência de Fomento do Amapá (Afap), ajudei ele no processo de financiamento de uma de suas obras. Simãozinho era poeta cordelista mais atuante do nosso estado, que nos deixa um legado de alegria e boas lembranças.

Hoje, sem dúvida, o céu está mais alegre em recebê-lo, pois em vida espalhava alegria por onde passava. Ele deixará saudades. Deu uma contribuição imensurável para a cultura e arte do município de Macapá. Estamos consternados pela dor e externamos votos de solidariedade aos amigos e familiares.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá