Black Friday e festas de fim de ano aumentam a expectativa dos comerciantes para as vendas, aponta pesquisa do Instituto Fecomércio

Pesquisa ouviu 120 empresas entre os dias 10 e 25 de outubro em Macapá e Santana.

O Instituto Fecomércio realizou uma pesquisa com os comerciantes amapaenses para medir as expectativas para o fim de ano, que apontou que otimismo em relação às vendas para os últimos meses de 2023.

De acordo com a pesquisa, 83% dos entrevistados veem as vendas deste ano melhores em relação ao ano passado. Para 11%, as vendas serão iguais e 5% consideram que as elas serão piores.

A força comercial do último trimestre se caracteriza pelo apelo emocional além da injeção de recursos na economia via décimo terceiro salário que garantem uma maior disposição do consumidor para ir às compras. Esse trimestre contempla datas importantes, como Dia das Crianças, Círio, Halloween, Dia de Finados, Black Friday e Natal.

O clima de compras ganha força com as decorações temáticas, estimuladas pelas prefeituras, shopping centers e lojas, além do forte movimento do comércio eletrônico. Os investimentos são fundamentais para atrair os consumidores ávidos pelas novidades, mais capitalizados e, por natureza, mais propensos ao consumo.

Contratação temporária

Quanto à contratação de empregados, 58% dos entrevistados afirmaram que irão contratar ou já contrataram funcionário temporário para o final do ano, e 40% irá manter o atual quadro de funcionários. Neste levantamento, 40% das empresas disseram que pretendem contratar de 1 a 3 pessoas, 38% pretendem contratar de 4 a 6 colaboradores e outros 22% revelaram que pretende contratar mais de 6 empregados temporários para esse final de ano.

Essa expectativa de contratações confirma o entusiasmo e otimismo dos empresários em relação às vendas de final de ano. Se essas contratações se confirmarem, o Instituto estima que o comércio varejista de poderá gerar cerca de 2.800 vagas temporárias para o final de ano.

Ações para o fim de ano

Os principais dados sobre as ações de incrementação nas vendas apontam para: aquisição de mercadorias para reforçar o estoque com 54% das intenções; aquisição de mercadoria para diversificar o mix de produtos com 51%; contratação de trabalho temporário com 41%; investimento em decoração e vitrine com 35%; investimento em marketing digital com 31%; treinamento e capacitação de funcionários com 29%; 28% irão focar em produtos mais baratos e 23% pretendem implementar vendas online como forma de impulsionar as vendas.

Em relação ao estoque para o final de ano, 63% dos comerciantes já anteciparam seus pedidos e 38% realizarão pedidos de acordo com a demanda, e 23% desses estoques, terão foco em produtos nacionais, e 6% em produtos importados.

Sobre os investimentos, 62% dos comerciantes entrevistados, fizeram ou irão fazer algum investimento para as vendas, dentre os mais citados, destacam-se: Divulgação e propaganda (33%); visibilidade da loja (31%); nova linha de produtos (27%).

Black Friday

Outra data importante e que tem movimentado o comércio em novembro é a Black Friday, e os comerciantes locais já se adequaram ao período. Para este ano, o Instituto perguntou como o comércio está se preparando para a data e 75% dos entrevistados responderam que oferecerão promoções e descontos especiais; 34% vislumbram o crescimento nas vendas nesse período; Já 30% irá investir em decoração e vitrine voltadas para a data e 18% contratarão mão-de-obra temporária específica para a data.

