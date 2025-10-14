Sebrae expande fronteiras comerciais com visita estratégica ao Mercado de Yiwu, na China

Missão internacional liderada pelo Sebrae e Fecomércio inclui visita técnica ao maior mercado atacadista do mundo e fomenta a integração entre empreendedores locais e o ambiente de negócios asiático

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, e o diretor de Administração e Finanças da instituição, Marcell Harb, visitaram no último domingo (12) o Mercado de Yiwu, localizado na província de Zhejiang. Reconhecido como o maior mercado atacadista de produtos de pequeno porte do mundo, o espaço abriga mais de 75 mil estandes e reúne uma diversidade de mercadorias. A atividade integra a programação da Missão Empresarial Internacional China 2025, realizada em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amapá (Fecomércio/AP), entre os dias 8 e 22 de outubro.

O presidente do CDE/Sebrae, Josiel Alcolumbre, ressaltou que a visita ao centro comercial permitiu à comitiva conhecer de perto o funcionamento do mercado e avaliar possibilidades de integração entre o setor produtivo amapaense e o ambiente de negócios asiático.

“Aqui, é possível adquirir produtos variados em menor escala como eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de decoração e utilidades domésticas. Essa dinâmica se encaixa perfeitamente no modelo de negócios do Amapá, que se conecta à nova rota náutica inaugurada no final de agosto desse ano, que liga diretamente a China ao Porto de Santana. O Sebrae está presente, acompanhando de perto cada passo dessa missão internacional. Seguimos firmes, abrindo caminhos para o desenvolvimento do estado”, disse o presidente Josiel Alcolumbre.

A comitiva participou de uma visita guiada pelas instalações da chamada “Cidade dos Pequenos Commodities”, como é conhecido o Mercado de Yiwu. A atividade foi conduzida por um representante oficial do centro comercial, que apresentou aos participantes a estrutura e o funcionamento do local. Entre os principais atrativos destacados estão a ampla variedade de nichos, a oferta de produtos exclusivos, os preços altamente competitivos e a possibilidade de realizar compras em pequenas quantidades

O dia foi finalizado com visita ao armazém de logística de exportação da empresa parceira Business in Box, onde os participantes puderam conhecer como funciona o processo logístico de um despachante aduaneiro.

A Missão Técnica Internacional Canton Fair Experience 2025, é coordenada no Sebrae, pelo gerente da Unidade de Mercado e Internacionalização, Rômulo Brasão e pela assessora da superintendência do Sebrae, Thaís Almeida; e na Fecomércio, pelo superintendente, Welton Cardoso.

