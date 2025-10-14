IV edição do Festival Literário de Macapá inaugura ações formativas itinerantes em escolas públicas

O Festival Literário de Macapá (Flimac) busca inovar a cada edição e em 2025 não podia ser diferente. Esse ano o Festival vai realizar ações formativas itinerantes em escolas da rede pública de ensino, que visam a formação do leitor. As escolas contempladas são dos municípios de Macapá e Oiapoque, onde a equipe do Flimac estará presente entre os dias 14 a 30 de outubro. Além das ações, haverá as respectivas edições do Pedal Literário, Prêmio FLIMAC de Poesia e a entrega do Troféu Juremas de Literatura, que serão realizadas em dezembro.

As escolas que vão receber o Flimac Itinerante são, respectivamente, a E. E. Antônio Castro Monteiro, em Macapá (14/10); E. E. Duque de Caxias, em Oiapoque (16/10); E. I. E. Jorge Iaparra, em Oiapoque (18/10) e E. E. Mario Quirino da Silva, em Macapá (23/10), E. E. Profª. Professora Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, em Macapá (30/10). As ações formativas serão realizadas em dois momentos.

O primeiro será feito pela equipe do Flimac, nas datas expostas acima, onde haverá a entrega de um kit contendo 20 livros de autores amapaenses, apresentações culturais, exposições poéticas e fotográficas, palestras e a entrega do valor de R$500 reais. Já o segundo momento, será organizado pela escola, onde o Coletivo Juremas de Literatura (organizador do Flimac) estará presente para contemplar o resultado da ação e realizar a entrega de mais R$500 reais à instituição.

Para Carla Nobre, idealizadora do Flimac, a ideia de levar o Flimac de forma itinerante às escolas e a outros municípios esse ano, parte das vivências que o Coletivo Juremas teve a partir da representação da Periferia Brasileira de Letras (PBL) no Amapá.

“Com a PBL, tivemos a oportunidade de entrevistar e conhecer Coletivos do estado do Amapá, sendo um deles o Forxtig, composto por artistas indígenas da Aldeia do Manga em Oiapoque, como Bruna Karipuna, escritora e parceira do Flimac. Isso nos motivou a pensar um Festival que alcance nossos parceiros e rompa fronteiras geográficas para a formação do leitor que vive nas águas da Amazônia”, ressalta Carla.

Flimac em Dezembro

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, o Festival encerra sua IV edição com a realização do Pedal Literário, que estima mobilizar 100 ciclistas, a realização também da terceira edição do Prêmio Flimac de Poesia, desta vez com o tema “Macapá e ancestralidades”, contemplando 30 poetas, e a entrega do Troféu Juremas de Literatura, com homenagem a 12 personalidades ligadas ao segmento do livro, leitura e literatura.

Os horários e outros detalhes da programação, tanto de outubro quanto de dezembro, estarão disponíveis no instagram @flimac_.

O Festival Literário de Macapá é uma idealização do Coletivo Juremas de Literatura, com produção da produtora cultural Oí Noíz Akí e da Central de Produção Colaborativa, que em 2025 será realizado a partir da aprovação na Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio do Conselho Estadual da Política Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Amapá e do senador Randolfe Rodrigues.

Texto: Barbara Marina

Fotos: Adan Lucas

