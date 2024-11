Zwanga Fashion Day terá segunda edição realizada no Sebrae no próximo sábado (16)

O evento será uma verdadeira celebração de diversidade e manifestações culturais ligadas à moda afro, e integra elementos como gastronomia, artesanato, literatura e pintura com a Feira de Afronegócios Sustentáveis

A Zwanga African Fashion, com a parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realizam a II Edição da Zwanga Fashion Day. O tema do evento ‘Revisitando Memórias Ancestrais e Afetivas’, visa criar um ambiente enriquecedor e inspirador, que celebra e promove a riqueza da cultura negra em as múltiplas facetas. Toda a programação com desfile e Feira de Afronegócios Sustentáveis, acontecerá na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, no próximo sábado (16), às 16h.

“Este evento trata-se de uma ação que impulsionará e fortalecerá o mercado da moda autoral afro amazônida no Estado do Amapá, focada na moda como instrumento indutor de sustentabilidade, de mudança social e impacto social”, disse a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

A designer de moda e idealizadora da Zwanga Fashion Day, gestora de projetos do Instituto Zwanga, CEO e fundadora da Zwanga Moda Afroamazônida, Rejane Soares, fala sobre a proposta do desfile.

“O evento celebra a pluralidade e a autenticidade da beleza negra, destacando uma gama diversificada de modelos que incluem mulheres e homens de todos os tipos físicos, identidades de gênero e orientações sexuais, evidenciando e afirma o saber e o fazer da mulher negra na moda, uma moda que resgata a ancestralidade através da memória afetiva das heranças que herdamos e o sistema nos nega”, destacou Rejane Soares.

Desfile

A programação da passarela terá o desfile de penteados afros assinado pela trancista Joh Libório do Studio Odara; o desfile de ecojoia, peças feitas com fibras regionais, assinado pela artesã e designer de joias Marcia Leite; desfile com peças feitas pelas alunas do curso de corte e costura do Projeto AfroMulher; desfile de moda masculina assinada pelo diretor financeiro e criador da linha de moda afro masculina da Zwanga Moda Afroamazônida, Renan Picanço; e desfile de moda afro feminina assinada por Rejane Soares.

Feira

A Feira de Afronegócios Sustentáveis contará com uma diversidade de negócios que exaltam a identidade negra, entre eles são: Gengibirra Marabaixeira, com a empreendedora Laura do Marabaixo; Culinária Afro com o Pai Luiz Oliveira; Bonecas afro com a artesã Maria Odaleia; Crochê de Crioulla com a empreendedora Rita Gonçalves; Literatura afro com as escritoras Negra Áurea, Jéssica Thaís e Laura do Marabaixo; Penteado Afro com as trancistas Alimato Baldé e Luany Paixão; e Artes Visuais com a artista plástica Graça Senna.

Parceiros

A II Edição Zwanga Fashion Day tem como parceiros, Instituto Lojas Renner, Você Telecom, Brasil Eco Fashion Week, Sou de Algodão, Mercadão dos Medicamentos, Portal Solar, Fundação Municipal de Cultura e o Ponto de Cultura Sairé do Carvão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

