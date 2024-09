Bibliogarden: “Sarau Equinócio das Palavras” será realizado dia 10, em Macapá

Com realização do grupo Maré Literária, acontece na próxima terça-feira, 10, o “Sarau Equinócio das Palavras”, na Bibliogarden, localizada dentro do Amapá Garden Shopping. A programação conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura de Macapá, Quarta de Arte da Pleta e Garden Shopping, localizado na Zona Sul de Macapá.

O público terá acesso gratuito a um evento diversificado recheado de música e literatura, que visa promover a cultura, criatividade e a expressão artística.

“A proposta de realizarmos eventos artísticos com regularidade tem o intuito de proporcionar experiências enriquecedoras para a comunidade. A arte pública, gratuita e de fácil acesso, é a chave para inspirar a diversidade cultural e artística. O Equínocio das palavras é um evento para alimentar o espírito com flores e poesia, assim como setembro está para as flores, nossa atividade está para as palavras”, ressalta Andreia Lopes, uma das coordenadoras do projeto.

A programação na Bibliogarden, inclui atividades como roda de conversa, recitais, performances de dança e poesia e encontros com escritores.

Confira a programação:

18h – Camila Nobre – saudação Cigana

Pedro Henrique – PH das mandalas

18:30h – Carla Nobre, Hayam Chandra, Andreia Lopes e Natanael dObaluae – Roda de conversa “Equinócio das palavras”

19:30h – Márcio Barros – “Hemisfério Oculto de Mim”

19:45h – Nara Ferreira – “Perigo”

20:00h – Francisca Kauna e Kátia Eduarda – “Devaneios no Divã”

20:15h – Gabriel Guimarães – “Ágil Peste Celeste”

20:30h – Mathias de Alencar – “Pra não dizer que só falei das dores”

20:45h – Adriana Abreu “nasceu no meu jardim um pé de mato”

Serviço:

Evento “Sarau Equinócio das Palavras”

Dia: 10 de setembro

Hora:18h

Local: Bibliogarden

