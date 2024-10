Poetas Azuis apresenta novo recital em Santana nesta sexta-feira, 11

A apresentação faz parte do Circuito Sesi Cultural e acontece na Praça do Fórum do município

O novo recital dos Poetas Azuis chega ao município de Santana nesta sexta-feira, 11. O trabalho intitulado ‘Uma Palavra Bonita’, nasce da premissa de se acreditar no poder da palavra. A palavra que transforma quem a fala e quem a ouve. A apresentação acontece na programação do Circuito Sesi Cultural, na Praça do Fórum, a partir das 18h.

A direção musical do espetáculo é assinada por Mardokeu Mascarenhas, com a percussão de Cássio Correa. “Nós estamos construindo uma sonoridade mais experimental, estamos nesse processo de montagem que traz para o palco uma guitarra e uma percussão que brincam com as nossas letras”, conta o poeta Pedro Stkls.

No repertório 10 canções em sua maioria inéditas e 12 poemas, que variam de autoria dos próprios Azuis, entre outros autores da língua portuguesa. “Qual é a sua palavra? Foi isso que a gente ficou pensando todos os dias durante construção desse show, e talvez durante o espetáculo você se faça essa mesma pergunta. Uma palavra bonita é sobre olhar para gente, é sobre descobertas”, ressalta o poeta, Thiago Soeiro.

1º Circuito SESI Cultural

O Circuito SESI Cultural está em sua primeira edição e busca fortalecer e integrar as atividades artísticas a comunidade. Nesta sexta-feira, 11, é a vez do município de Santana receber o projeto, a partir das 17h40, na Praça do Fórum. A programação conta com apresentações de espetáculos de dança clássica e contemporânea, DJs, batalhas de rima, mostras audiovisuais, aulas de ritmos e apresentações lítero-musicais de marabaixo. Com essa iniciativa, o SESI Amapá busca, não apenas fomentar a cultura, mas também criar um espaço de encontro entre artistas e a comunidade, na qual a arte, em suas mais diversas formas, possa ser apreciada e compartilhada.

