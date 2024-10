Serrapilheira e El Clip investem em reportagens investigativas sobre biodiversidade na Amazônia

Iniciativa prevê bolsas para jornalistas, workshop presencial de análise de dados ambientais e trabalho em conjunto com cientistas



O Instituto Serrapilheira e o Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (El Clip) acabam de lançar um edital para jornalistas concorrerem a bolsas de reportagens investigativas sobre dados ambientais na Amazônia. O objetivo é unir jornalismo e ciência para aprofundar a compreensão pública sobre o valor da biodiversidade, ajudando na promoção de estratégias eficazes de conservação e restauração. As inscrições vão de 15 de outubro a 5 de novembro. O edital pode ser conferido aqui .



Ao todo, serão selecionados 12 jornalistas da América Latina para participarem da iniciativa. Os aprovados receberão uma bolsa de US$ 600 mensais (cerca de R$ 3.300, na cotação atual), cada um, durante três meses. Também participarão, em fevereiro de 2025, de um workshop presencial no Rio de Janeiro para capacitação em jornalismo de dados, especificamente sobre informações da região amazônica. Os custos de hospedagem e transporte dentro da América Latina serão cobertos pelo Serrapilheira.



Durante o workshop, os jornalistas terão a orientação de cientistas para explorar uma plataforma recém-criada que reúne dados sobre biodiversidade na Amazônia e sua relação com serviços ambientais – aqueles benefícios providos pela natureza. Desenvolvida por pesquisadores vinculados ao Serrapilheira, a plataforma foi criada para orientar e apoiar tomadores de decisão sobre onde concentrar esforços de conservação e restauração florestal no bioma.



Jornalistas, assim, terão a oportunidade de trabalhar lado a lado com cientistas na coleta, limpeza e análise dos dados. A mentoria e apoio editorial e de dados ficará a cargo do El Clip, que ajudará a moldar as propostas das reportagens ao longo de todo o processo.



Após a etapa teórica e o desenvolvimento das reportagens, as histórias serão publicadas em veículos de comunicação da América Latina.



Programa é voltado principalmente para jornalistas de países amazônicos



O edital tem como público-alvo jornalistas com experiência em investigação, preferencialmente em temas ambientais, ou que já tenham reportado na Amazônia sobre assuntos diversos (sociais, ambientais, econômicos etc.) O programa é voltado a profissionais oriundos da América Latina, preferencialmente dos países amazônicos (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela).



Podem participar candidatos vinculados a um meio de comunicação ou freelancers, desde que apresentem uma carta de compromisso de um veículo interessado em publicar as histórias desenvolvidas em parceria com o El Clip.



Para se inscrever, é necessário enviar propostas de pautas de reportagens investigativas baseadas em dados, abordando a biodiversidade na Amazônia como eixo central. Os projetos também devem demonstrar como as investigações serão estruturadas a partir dos dados e o potencial de colaboração com colegas de outros países. As inscrições podem ser feitas em https//serrapilheira.fluxx.io.



Os jornalistas selecionados serão anunciados em 25 de novembro. Já o workshop está previsto para ocorrer entre 10 e 14 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro. Após o encontro, os participantes terão até maio do mesmo ano para produção e publicação das reportagens.



Sobre o Serrapilheira

Lançado em 2017, o Instituto Serrapilheira é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que promove a ciência no Brasil. Foi criado para valorizar o conhecimento científico e aumentar sua visibilidade, ajudando a construir uma sociedade cientificamente informada e que considera as evidências científicas nas tomadas de decisões. O instituto tem três programas: Ciência, Formação em Ecologia Quantitativa e Jornalismo & Mídia. Desde o início de suas atividades, já apoiou financeiramente mais de 300 projetos de ciência e de comunicação da ciência, com mais de R$ 90 milhões investidos.

Sobre o El Clip

O El Clip é uma associação sem fins lucrativos, com atuação latino-americana, que realiza e coordena investigações jornalísticas colaborativas transfronteiriças e coloca suas inovações tecnológicas a serviço do jornalismo da região. Suas investigações, sempre feitas em conjunto com meios de comunicação e jornalistas da América Latina, desvendam o abuso de poder além das fronteiras e o tornam mais visível para os cidadãos.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...