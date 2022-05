Polícia pede ajuda da população para localizar investigado por homicídio

Nessa quarta-feira, 25, a Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia de Homicídios, cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Congós, na zona sul de Macapá.



De acordo com o Delegado César Ávila, a diligência faz parte da investigação do homicídio de um jovem de 23 anos de idade, filho de um Policial Penal, ocorrido no bairro São Lázaro, em janeiro desse ano. A vítima estava em via pública próximo à casa de sua avó quando os dois indivíduos chegaram atirando. Após os disparos, eles fugiram em bicicletas. A vítima morreu no local.



“Durante a ação policial, pretendíamos localizar Edson Barbosa Sarmento, conhecido como “Foguetinho”, de 26 anos de idade, que está sendo investigado como um dos autores do crime, porém, ele não foi encontrado. Ele está com mandado de prisão temporária expedido e pedimos ajuda da população para que denunciem quaisquer informações que nos leve ao paradeiro dele”, disse o Delegado.



As denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 99170-4302. A identidade do informante não será revelado.

Ascom Polícia Civil



