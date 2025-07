Coletivo Juremas realiza mesa sobre literatura no meio do mundo na FLIP

O encontro acontece no dia 30 de julho na Casa Escreva, Garota.

O Amapá ganha reforço e presença na Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP, com o Coletivo Juremas. Grupo que realiza o Festival Literário de Macapá – Flimac, que este ano chega a sua quarta edição. As Juremas integram a Periferia Brasileira de Letras – PBL, e participam da mesa: a literatura no meio do mundo, no dia 30 de julho, na Casa Escreva, Garota.

O Escreva, Garota! é um grupo de apoio, engajamento e capacitação continuada de mulheres que escrevem, fundado e coordenado por Lella Malta, o que tem tudo a ver com o Coletivo Juremas, criado em 2018 em Macapá, e reúne mulheres artistas que utilizam a literatura como ferramenta de expressão, resistência e valorização da ancestralidade feminina. Com uma proposta artística híbrida, que une literatura e música, o grupo promove ações culturais que fortalecem o protagonismo das mulheres na cena artística.

Entre seus principais projetos estão o Festival Literário de Macapá (FLIMAC), realizado desde 2022, e a Virada Feminista, no Dia Internacional da Mulher. Em 2023, o coletivo também promoveu atividades culturais na Bibliogarden, em parceria com o grupo Abeporá das Palavras. Atualmente, integra a Periferia Brasileira de Letras (PBL), ampliando o diálogo entre literatura, saúde e território.

A Periferia Brasileira de Letras é uma rede composta por coletivos literários que atuam em territórios de alta vulnerabilidade social. Na região norte apenas o Pará (Escambo Literário) e o Amapá (Coletivo Juremas) tem coletivos que integram a PBL.

Programação:

O Coletivo Juremas na FLIP!!!

MESA: Coletivo Juremas, Periferia brasileira de Letras e FLIMAC (Festival Literário de Macapá): a literatura no meio do mundo

Debatedoras: Carla Nobre, Eliane Duarte, Raih Amorim e Maria Lua

Dia: 30.07.2025

Hora: 21h às 22h

Local: Casa Escreva, garota!

