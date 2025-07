Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2025 está com inscrições abertas

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) – vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) – abiu as inscrições para o Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2025. O edital completo pode ser acessado no site da instituição (www.gov.br/bn). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 17h do dia 22 de agosto. A premiação contempla os vencedores de cada uma das 12 categorias com o valor de R$ 30 mil.

Concedida anualmente desde 1994, a premiação objetiva reconhecer a qualidade intelectual das obras publicadas no Brasil. O Prêmio Literário Biblioteca Nacional é considerado um dos mais conceituados do país e o mais democrático no cenário nacional – sem taxa de inscrição e com o mesmo valor de premiação para todas as categorias.

Podem concorrer ao Prêmio pessoas físicas com nacionalidade brasileira, com obras inéditas (1ª edição) redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais entre 1º de maio de 2024 e 30 de abril de 2025. O concurso é aberto também a autores independentes, desde que a obra esteja em Depósito Legal e traga impresso o número do ISBN (International Standard Book Number).

Categorias

O Prêmio é dividido em doze categorias: Conto (Prêmio Clarice Lispector); Ensaio Literário (Prêmio Mario de Andrade); Ensaio Social (Prêmio Sérgio Buarque de Holanda); Histórias de tradição oral (Prêmio Akuli); Histórias em quadrinhos (Prêmio Adolfo Aizen); Ilustração (Prêmio Carybé); Literatura Infantil (Prêmio Sylvia Orthof); Literatura Juvenil (Prêmio Glória Pondé); Poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens); Projeto Gráfico (Prêmio Aloísio Magalhães); Romance (Prêmio Machado de Assis); Tradução (Prêmio Paulo Rónai).

Doze Comissões Julgadoras – uma por categoria – compostas por três especialistas da área serão responsáveis pela avaliação das obras inscritas. Serão considerados critérios como qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso dos recursos gráficos e excelência da tradução. O resultado final será divulgado até o dia 18 de novembro no Diário Oficial da União e no portal da Fundação Biblioteca Nacional, após a análise dos pedidos de reconsideração e a homologação do resultado pela Presidência da FBN.

Contato

Fundação Biblioteca Nacional

Assessoria Especial de Comunicação Social

