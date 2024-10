Alunos do ensino fundamental se destacam com Mochila Maluca no Projeto Semana da Criança no Anexo Deniur

O Projeto Semana da Criança envolve num ambiente lúdico e educativo, 200 alunos do ensino fundamental I (3º e 4º ano), no Anexo Deniur, no Brasil Novo

Denyse Quintas

O Anexo da Escola Lúcia Neves Deniur, promove o Projeto Semana da Criança, com atividades para 200 alunos, que participam de piquenique, desfile da mochila maluca, gincana e recreação com cama elástica, nos turnos manhã e tarde, no período de 9 a 11 de outubro. O objetivo é proporcionar integração, diversão e o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras entre os alunos do Ensino Fundamental I.

Segundo a diretora da Escola Lúcia Neves Deniur, Telma Nascimento, as oportunidades dentro de uma escola surgem através do ato de experimentar descobrir, inventar, aprender e apreender, isso confere as habilidades que as crianças possuem dentro de si.

“O brincar na escola, isto é, as atividades lúdicas vem desenvolver e estimular a curiosidade, autoconfiança e sua autonomia, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, pensamento, concentração e atenção de cada criança; por isso, a importância de trabalhar o lúdico tanto na semana da criança, quanto no dia a dia do ensino-aprendizagem dos educandos”, disse a diretora, Telma Nascimento.

Mochila

Nesta quinta (10), ocorreu o desfile da Mochila Maluca. O julgamento da melhor Mochila Maluca, levou em consideração a criatividade, originalidade e apresentação. Os ganhadores do turno da tarde foram: em 1° lugar – aluno Antonny Tobias, do 3° ano, da professora Natalia Rios; em segundo lugar – aluna Ana Clara, do 3° ano, do professor Kennedy Quintas; e em 3º lugar – o aluno Wesley Ryan, do 4° ano, professor Ilton Cruz.

Programação

A programação do Projeto Semana da Criança, envolve, piquenique, desfile da mochila maluca, gincana, recreação com cama elástica, cabo de guerra, jogo da colher, o torta na cara: perguntas e respostas (com ênfase nos descritores/habilidades que os alunos possuem mais dificuldade), pirâmide de copos, corrida de saco, e dança da cadeira.

Coordenação

A professora Rosilene Cordeiro, está na coordenação geral do Projeto Semana da Criança; conta com a auxiliar de coordenação, professora Iraelma Vales; com os professores dos alunos do 3° e 4° ano, entre eles, Kennedy Quintas, Natália Rios, Kaila Cardoso, Cleide Moraes, Ilton Cruz; e com a equipe de apoio, agentes de portaria, auxiliares educacionais, serviços gerais, merendeira escolar.

