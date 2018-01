Em novembro, vendas no varejo amapaense crescem 3,1% em relação a outubro

Em novembro de 2017, o comércio varejista amapaense registrou aumento de 3,1% no volume de vendas frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Esse foi o quarto melhor desempenho entre as Unidades da Federação. Ficando Minas Gerais (6,8%), Pernambuco (3,9%) e Maranhão (3,9%) nos três primeiros lugares. Esse foi o segundo melhor mês de 2017 até o momento. Janeiro 2017 é o primeiro com 8,2% a mais do que dezembro 2016.

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o comércio varejista apontou crescimento de 3,1% em novembro de 2017, décima primeira taxa positiva seguida e a sexta maior registrada em 2017.

O volume de vendas no acumulado de janeiro-novembro foi de 2,8% e o acumulado nos últimos 12 meses, subiu 1,2% em novembro de 2017.

No comércio varejista ampliado – que inclui, além do varejo, as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção – o volume de vendas avançou 10,8% em relação a novembro de 2016, acumulando 5,8% no ano e 3,9% nos últimos 12 meses.

Acesse a publicação completa em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html>

IBGE