Ifap prorroga até 5 de novembro inscrições no PS 2020.1

Foram prorrogadas até o dia 5 de novembro as inscrições no Processo Seletivo para Cursos, ofertados nos campi Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap). São ofertadas 725 vagas em 17 cursos destinados a estudantes que concluíram o ensino fundamental em idade regular, ou seja, estão terminando agora em 2019 o último ano ou última série do ensino fundamental. As novas turmas terão ingresso no primeiro semestre de 2020. As inscrições no PS 2020.1 são realizadas no sistema on-line. Para se inscrever ou saber mais, clique aqui.

De acordo com a reitora Marialva Almeida, a prorrogação foi necessária para que um maior número de candidatos possa se inscrever e ter chance de ingressar em um dos cursos do Ifap, que são gratuitos e de qualidade reconhecida, tanto na formação técnica como na formação do ensino médio, com preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Apesar de termos já um grande número de inscrições – mais de três mil até o último dia de prazo inicial – alguns cursos ainda estão com demanda abaixo da oferta, que é o caso de Agroecologia, Agronegócios, no campus Porto Grande, e Marketing, no campus Santana. Então estamos ampliando a possibilidade de que mais estudantes aproveitem essa oportunidade”, explicou.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar a página do processo seletivo <http://processoseletivo.ifap.edu.br/>, entrar no “Sistema de Seleção do Ifap”, clicar em “Entrar/Acompanhar”, criar uma conta e incluir os dados solicitados. Depois de escolher o curso e o respectivo campus, deve preencher todos os dados e, em seguida, clicar em “Imprimir Guia de Recolhimento da União (GRU Simples)” ou “Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição”. O valor da taxa de inscrição é de R$ 10 e agora, com a prorrogação, pode ser paga até o dia 6 de novembro.

No momento da inscrição, o candidato deve informar se vai concorrer para as vagas de ampla concorrência ou para as vagas reservadas às cotas. Conforme a legislação seguida pelo Ifap, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que estudaram, integralmente, em instituições públicas de ensino, identificados mediante as informações descritas no formulário de inscrição. Dessas 50%, a metade é reservada aos estudantes oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e superior a 1,5 salário mínimo per capita, para as cotas de autodeclarados pretos, pardos e Indígenas e de pessoas com deficiência.

O PS Técnico Integrado 2020.1 ocorrerá pela classificação do estudante por meio do desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, do 6º ano (antiga 5ª série), 7º ano (antiga 6ª série) e 8° ano (antiga 7ª série) do ensino fundamental, conforme detalhado no edital. As notas são informadas no momento da inscrição e deverão ser comprovadas com a apresentação do histórico escolar durante a análise documental.

Cronograma retificado

Último dia de inscrição 5 de novembro/2019 Último dia para pagamento da taxa de inscrição (GRU) 6 de novembro/2019 Resultado provisório dos classificados A partir de 11 de novembro/2019 Prazo de recursos ao resultado provisório 12 a 16 de novembro/2019 Resultado dos classificados após recursos A partir de 27 de novembro/2019 Análise Documental (nos campus onde o candidato se inscreveu) 28 e 29 de novembro e do dia 2 a 5 de dezembro de 2019 Resultado provisório após análise documental A partir de 13 de dezembro/2019 Prazo de recursos 16 a 20 de dezembro/2019 Resultado final A partir de 2 de janeiro/2020 Matrículas (no campus onde o candidato se inscreveu) 6 a 10 de janeiro de 2020 Início das aulas De acordo com o calendário de cada campus

