Produtora de audiovisual é lançada nesta terça-feira (3), em Macapá

Instituição independente busca promover e fomentar a cultura audiovisual amapaense dando destaque aos artistas locais

Nesta terça-feira (3), acontece o lançamento da produtora de audiovisual cultural e artístico Macondo Produções, na Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

A instituição busca produzir material de arte, notícias e entretenimento voltado para a cultura amapaense.

“Nosso objetivo é dar destaque para o artista local, que busca visibilidade nacional, por meio de um trabalho responsável e de qualidade, com produção de vídeos e reportagens”, destaca Maurício Silva, produtor e editor da Macondo.

Faz parte da programação, a exibição do filme “O menino do Igapó” além de outras exibições de curtas-metragens produzidos pela equipe produzido pela equipe.

Celeste Ferreira, Inácio Ferreira, Adelaide e Thamilly Reis e Negra Aurea são atores e atrizes já cadastrados na produtora e farão parte do lançamento.

Programação:

Exibição da vinheta de abertura

Fala de abertura com o Prof. Dr. Doutor João Loureiro (UEAP)

Objetivo da Macondo Produções com a Escritora e Roteirista Cricilma Ferreira

Pré-estreia do Filme O menino do Igapó e exibições de outros curtas-metragens

Ficha técnica :

Maurício Silva: Produtor e Editor da Macondo;

Cricilma Ferreira: Roteista e Diretora de Arte

Marcos Santos: Cinegrafista

Luany Ferreira: Direção de cena e Preparadora de atores

Diretores de Produção: Maurício Silva/ João Loureiro

Serviço:

Lançamento da Macondo Produções

Data: 3 de dezembro | Terça-feira

Local: UEAP – Presidente Vargas, 650, centro de Macapá.

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

