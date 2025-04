Planetário Móvel do Governo do Estado visita Residencial Miracema, em Macapá

Como parte das ações do “Abril Azul”, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Governo do Amapá realiza, nesta quarta-feira, 16, uma ação especial no Residencial Miracema, em Macapá. A atividade integra a programação da “Caravana Azul – Amapá de Inclusão”, e conta com a participação do projeto Astronomia no Meio do Mundo, que levará o planetário móvel para proporcionar u ma experiência imersiva e educativa aos alunos.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec), o Planetário Móvel é uma ferramenta pedagógica que promove o aprendizado por meio de uma abordagem lúdica e interdisciplinar. As sessões são baseadas nos princípios da Nova Educação, o que permite aos professores ampliar discussões em sala de aula, incentivando o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes.

Local: Residencial Miracema

Data: 16/04/2025 às 8h0

Endereço: Zona Norte de Macapá, às margens da Rodovia do Centenário

