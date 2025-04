Peixe Popular: oferta de mais de 20 espécies de pescado com preços de R$ 12 a R$ 25 o quilo, em cinco pontos de Macapá

Municípios de Santana, Cutias, Pedra Branca, Serra do Navio, Itaubal, Vitória do Jari e Tartarugalzinho, também integram a ação, que inicia nesta quarta-feira, 16.

O Governo do Amapá inicia nesta quarta-feira, 16, mais uma ação do programa “Peixe Popular”, para a Semana Santa. O objetivo é oferecer pescado a preços acessíveis ao consumidor. A iniciativa, que segue até sexta-feira, 18, é coordenada pela Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepaq).

Com uma alta demanda do produto nesta ocasião, o preço costuma aumentar muito nas feiras, por isso, o programa traz incentivos aos empreendedores para uma redução nos preços. Neste ano, estão sendo disponibilizadas mais de 20 espécies de peixes com valores entre R$ 12 a R$ 25, em cinco pontos em Macapá, incluindo as localidades rurais da Tessalônica e Ariri.

Além da capital, a ação atende também os municípios de Santana, Cutias, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Itaubal, Vitória do Jari e Tartarugalzinho. A atividade, nas oito cidades do estado, no horário das 8h às 19h, impulsiona a economia local e deve gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 2 milhões no setor amapaense.

O programa Peixe Popular oferta espécies como: pirapitinga, dourada, filhote, tamoatá, uritinga entre outros, que o amapaense poderá encontrar nos pontos de venda. Nesta ação serão disponibilizados pescado vivo e filé de peixe. A expectativa é de comercializar cerca de 150 toneladas de pescado nos três dias de programação.

Programa Peixe Popular

Horário: 8h às 19h

Macapá

Praça da caixa d’água, Buritizal (Zona Sul)

Avenida Ranolfo Gato, entrada do Marabaixo (Zona Oeste)

Avenida Ivaldo Veras, em frente a Cidade do Samba, no Zerão (Zona Sul)

Rodovia do Centenário (Norte e Sul), ao lado da Polícia Federal, Infraero II (Zona Norte)

Vale Verde, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha (Expofeira do Amapá)

